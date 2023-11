Rosy Chin ha ammesso quale sarebbe la sua opinione sul conto di Letizia Petris dopo la lettera-sfogo della sua ex, Nicole Conte.

Con una lettera pubblica inviata al GF, Nicole Conte ha smentito quanto affermato da Letizia Petris, parlando anche di un passato di violenze e manipolazioni da lei subito da parte della gieffina. Rosy Chin, che a quanto pare conoscerebbe da tempo Nicole e non avrebbe saputo niente della sua storia con Letizia, a tal proposito ha detto:

“Io non sapevo nulla, ma Nicole è mia amica, è una persona buona e straordinaria. Si è liberata di pesi che si porta da troppo tempo. E non posso dire la mia su questa cosa. Io attraverso il mio percorso qui dentro con Letizia, sono arrivata a pensarla come Nicole. E la mia amica non è una che racconta bugie. E poi adesso la dico tutta, a me le Madri Teresa di Calcutta non mi piacciono”.

Rosy Chin

Rosy Chin contro Letizia: le sue parole

Le parole di Nicole Conte contro Letizia Petris e il silenzio della gieffina su quanto svelato dalla sua ex sono due fattori che hanno finito per far cambiare a Rosy Chin la sua opinione nei confronti della sua coinquilina, e a tal proposito ha ammesso:

“Io conosco Nicole da tanto tempo e non mi aveva mai parlato di Letizia. Io non volevo essere condizionata dal loro rapporto e da cosa era successo prima. Lei è buona, una che si dona, una ragazza generosa e sincera. Insieme abbiamo fatto pure un capodanno in Tailandia. Se avessi saputo del loro rapporto non mi andavo a mettere nel letto con Letizia. Io ho fatto da mamma, da sorella e da amica a Letizia. Poi ad un certo punto non sono più riuscita ad assecondare i capricci e i vizi di questa ragazza.”

In tanti tra i fan del programma si chiedono quali sviluppi avrà la vicenda, e se Letizia replicherà a quanto affermato da Rosy nei suoi confronti. Al momento sulla questione non è dato sapere di più.