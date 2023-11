A sorpresa Giampiero Mughini ha svelato i motivi che lo hanno indotto a lasciare anticipatamente il Grande Fratello.

Giampiero Mughini ha annunciato inaspettatamente di voler lasciare il GF, e lui stesso ha svelato i motivi che lo hanno indotto a prendere questa decisione dopo appena un mese e mezzo di permanenza all’interno del reality show.

“Questa decisione è dovuta a due ordini di causa, la prima è dovuta alla vigliaccheria, perché non mi permette di leggere i miei cinque quotidiani al giorno, alla mia libreria, e a mia moglie Michela e ai miei figli a quattro zampe. Questa decisione ne vale al 25 per cento. Il restante 75 è legato al fatto che devo terminare un libro, entro fine dicembre dovrò consegnarlo. Scrivere un libro è paragonabile a quello che è per una donna il tenere in grembo un bambino”, ha dichiarato il volto tv.

Giampiero Mughini

Giampiero Mughini: l’addio al Grande Fratello

Giampiero Mughini ha colto tutti di sorpresa al GF annunciando il suo addio al programma tv. Sulla questione lui stesso è intervenuto affermando che, a spingerlo ad andare via, sarebbe la realizzazione del suo ultimo libro. I concorrenti hanno appreso con dispiacere la sua decisione e, per rimediare, lui li ha invitati a casa sua affermando: “Aspetto ognuno di voi a pranzo o cena a casa mia, dove sarete accolti da me, mia moglie Michela e dai miei due bambini Bibi e Klimt. A presto, presto, presto”.

Alfonso Signorini ha comunque precisato che Mughini continuerà ad avere un ruolo importante nello studio del reality show a partire dalle prossime puntate, ma in molti tra i fan del programma sono rimasti delusi dal suo annuncio. Alla vicenda seguiranno ulteriori particolari?