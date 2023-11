Andreas Muller ha spiegato via social quali sarebbero i problemi rilevati durante l’ultima ecografia a cui si è sottoposta Veronica Peparini.

Dopo aver annunciato di essere in attesa di due gemelle, Andreas Muller e Veronica Peparini si sono trovati a fare i conti con una brutta notizia: durante l’ultima ecografia è emerso un problema che potrebbe costringere Veronica a subire un intervento, i cui esiti non sono certi. La situazione in cui la ballerina si troverebbe è sotto costante monitoraggio, e ovviamente tutti sperano che possa risolversi da sola.

“I vasi sanguigni sono condivisi tra le due bambine e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra, che quindi è ricevente”, ha spiegato Andreas Muller nelle sue stories, e ancora: “Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto in cui al 50 per cento la situazione potrebbe tornare regolare da sola, motivo per cui ora stiamo monitorando tutto. Se così non dovesse essere, bisognerà intervenire con un piccolo intervento che non possiamo ancora sapere quale esito porterà”.

Veronica Peparini e Andreas Muller

Andreas Muller: i problemi in gravidanza per Veronica Peparini

Andreas Muller ha spiegato a quali problemi si troverebbe a far fronte in queste ore lui e Veronica Peparini, che è in attesa delle loro due bambine. I due hanno annunciato con gioia la gravidanza, e ovviamente sperano di poter abbracciare entrambe le figlie che, però, sarebbero affette dalla patologia da lui stessa spiegata via social.

Come spiega l’ospedale pediatrico Bambin Gesù, la sindrome feto fetale “si verifica nel 10-15% di questo tipo di gravidanze e non sono note le cause che la determinano. Se lasciate al loro decorso naturale, le forme gravi di trasfusione feto-fetale portano alla perdita di uno o entrambi i gemelli nella stragrande maggioranza dei casi”. I fan dei social hanno espresso la loro vicinanza e la loro solidarietà alla coppia e in molti hanno rivolto ad Andreas e a Veronica le loro preghiere.