Attraverso i social Stefano De Martino ha condiviso un messaggio che molti hanno interpretato come una frecciatina contro Belen Rodriguez.

Maretta in corso tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? La showgirl si sta godendo una vacanza da sogno alle Maldive con il nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni, e nel frattempo il suo ex marito ha condiviso sui social un messaggio che molti credono essere indirizzato con di lei.

“Fai più cose che ti facciano dimenticare di controllare il telefono. Smetti di cercare di piacere a tutti, non ti piacciono tutti. Odiare le cose popolari non ti rende una persona umile. Fai le cose in cui credi”, ha scritto nelle sue stories il volto tv.

Stefano De Martino

Stefano De Martino: la presunta frecciatina a Belen

Stefano De Martino e Belen Rodriguez non hanno proferito parola in merito alla loro discussa (ed ennesima) separazione, ma nelle ultime ore il ballerino ha postato un messaggio che molti hanno interpretato come una presunta frecciatina verso l’ex moglie. Dal canto suo Belen si sta godendo una vacanza da sogno con Elio Lorenzoni, e sui social non ha perso occasione per condividere dettagli e retroscena della sua “luna di miele” anticipata.

Secondo i rumor in circolazione, proprio alle Maldive Lorenzoni le avrebbe chiesto di sposarlo, e lei stessa ha mostrato via social il suo prezioso anello di fidanzamento. Sarà vero? In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più, e si chiedono se lei e Stefano romperanno finalmente il silenzio in merito alla vicenda.