Sta diventando virale in queste ore una spettacolare imitazione di Fedez da parte di un creatore digitale “identico” al rapper.

Chissà cosa ne penserà Fedez di Cristian Michieli, un creatore digitale che nelle ultime ore è diventato virale sul web grazie alla sua imitazione. Il ragazzo, infatti, in modo molto simpatico, ha mostrato come dopo un certo periodo di tempo si sia avvicinato parecchio al mondo dell’artista diventando quasi “come lui”.

L’imitazione di Fedez è virale

Fedez

Nelle scorse ore, Michieli, dal suo account su Instagram, ha fatto vedere come nell’ultimo periodo si sia parecchio avvicinato al rapper. Prima osservandolo nelle stories su Instagram, poi studiando meglio i suoi comportamenti e abitudini e, infine, “diventandone una copia”, per tanti praticamente identica.

Ebbene sì, perché il creatore digitale – su Instagram CrispyMichBacon – ha imitato in modo magistrale Fedez. “Primo giorno che guardo le sue stories…”, “Prima settimana che guardo le sue stories…”. E poi via via sino al “primo anno che guardo le sue stories”.

La cosa pazzesca è l’evoluzione fatta da Michieli che piano piano è arrivato ad essere identico al rapper sia nel vestire che soprattutto nel parlare.

La voce è identica e i tantissimi utenti che lo seguono, infatti, lo hanno subito elogiato: “Non ci credo, sei riuscito ad essere identico a lui”, “Ma come fai a fare la voce uguale?”, “Fratelli separati alla nascita”, hanno scritto alcuni fans del ragazzo.

Nel filmato spiccano soprattutto alcune parole dette proprio con la “tonalità” del rapper. “Paloma”, per esempio, è quella che ha avuto il maggiore consenso.

Federico pare aver apprezzato, tanto da aver condiviso la sua stessa imitazione.

Di seguito anche il post Instagram con il video relativo all’imitazione di Michieli: