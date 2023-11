Letizia Petris ha potuto leggere in diretta al GF un messaggio scritto contro di lei dalla sua ex, Nicole.

Letizia Petris ha parlato con affetto del rapporto da lei vissuto in passato con la sua ex, Nicole Conte, ma a quanto pare il suo sentimento non è ricambiato: l’ex fidanzata della ragazza ha infatti replicato con una lettera pubblica.

“Lei si faceva bellamente la sua vita con più e più persone, appena riuscivo a staccarmi da lei, tornava sempre e più di una volta mi ha messo le mani addosso sul posto di lavoro e davanti alla gente per questo motivo. Tutto questo per dire che dare la colpa a suo babbo che non c’è più per una relazione che ha usato e riusato come le andava a lei di fare mi sembra abbastanza squallido”, ha scritto l’ex fidanzata di Letizia.

Letizia Petris: le accuse dell’ex fidanzata

Letizia Petris ha potuto leggere per la prima volta in diretta tv le accuse rivolte contro di lei dall’ex fidanzata, Nicole Conte, ma a quanto pare ha preferito non replicare. “Non voglio commentare questa cosa perchè una mancanza di rispetto della mia persona, non confermerò né smentirò quello che ha detto, volevo solo mettere un punto positivo sulla mia storia”, ha dichiarato in diretta tv.

Sui social in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Letizia tornerà a commentare quanto dichiarato dalla sua ex sul suo conto. Nicole Conte nel frattempo ha fatto sapere che secondo lei Letizia starebbe “giocando” con i sentimenti di Paolo Masella al GF, e in tanti si chiedono se abbia ragione e come andrà a finire la cosa tra i due.