Il senatore Giorgio Maria Bergesio ha preso pubblicamente le difese di sua figlia Francesca, eletta Miss Italia.

Francesca Bergesio è stata eletta Miss Italia 2023 e suo padre, il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, l’ha difesa dopo che in molti l’hanno accusata di aver vinto il concorso in quanto “raccomandata”.

“Non capisco le polemiche, sono critiche sterili, perché in queste cose c’è sempre chi la vede in un modo e chi in un altro, ma devo ricordare a tutti che questo era un concorso, non certo una nomina”, ha dichiarato.

Francesca Bergesio Miss Italia 2023

Francesca Bergesio: il padre la difende

Il papà di Francesca Bergesio ha preso le difese della figlia, che è stata incoronata Miss Italia 2023. “Solo meriti”, ha detto fiero ad Adnkronos in riferimento a sua figlia, iscritta a medicina a Roma, presso L’Unicamillus, ateneo privato della Capitale.

Francesca ha indossato anche la fascia di Miss Guida Sicura e, stando a quantto ha rivelato suo padre, il suo sogno sarebbe quello di continuare a studiare medicina.

“Sono quasi certo che continuerà l’università, a studiare medicina. Certo, ora si potrebbero aprire nuove prospettive e sarà lei a decidere… Giovanni Paolo II diceva ‘prendete la vostra vita in mano e fatene un capolavoro’, è questo il mio augurio…”, ha dichiarato il senatore ad AndKronos. La Miss è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata e durante il concorso non ha voluto svelare se fosse fidanzata. “Sono in una situazione particolare”, ha dichiarato durante la sua partecipazione a Miss Italia.