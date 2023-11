Benjamin Mascolo ha sposato la fidanzata Greta Cuoghi. Le nozze sono state celebrate a Modena in gran segreto.

Dopo un periodo complicato e le nozze saltate con Bella Thorne, Benjamin Mascolo ha ritrovato la serenità accanto a Greta Cuoghi e, stando ai video spuntati in queste ore in rete, sarebbe convolato a nozze insieme a lei a Modena in gran segreto. Per l’occasione la sposa ha sfoggiato un tailleur bianco, e di recente a Fanpage lo stesso cantante aveva detto: “Questa volta non mi importa della festa, mi basta sposare la ragazza che amo, la nostra è una relazione seria”.

Benjamin Mascolo: le nozze a Modena

Benjamin Mascolo ha sorpreso tutti convolando a nozze in gran segreto con la fidanzata Greta Cuoghi, con cui ha trovato la felicità dopo un periodo non facile della sua vita. A Fanpage lo stesso cantante aveva dichiarato di voler pensare al suo pensare al suo benessere e alla sua famiglia dopo che, per anni, aveva vissuto al limite degli eccessi.

“Questa volta sarà molto diverso. Con Bella c’era stata solo una promessa di matrimonio, ma c’era più preoccupazione per la festa che per altro. Stavolta non me ne importa nulla, posso anche sposarmi solo con la mia ragazza e la mia famiglia. Possiamo essere anche in dieci: mia madre mi ha detto che quando sposò mio padre, in Comune c’erano otto persone, più loro due. Io penso che sarà una cosa molto simile, non lo faccio per gli altri, lo stiamo facendo per noi”, aveva dichiarato. La neosposa di Benji è sempre stata lontana dal mondo dello spettacolo e, come lui, sarebbe originaria di Modena.