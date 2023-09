La fine della storia con Bella Thorne, la droga e il rischio di morire. Benjamin Mascolo si è raccontato a 360° senza peli sulla lingua.

Lo abbiamo apprezzato quando le cose andavano bene a livello lavorativo e quando condivideva palco e successi con Fede. Ora Benji, Benjamin Mascolo, racconta il suo periodo più buio. Quello fatto di rapporti a tre con la sua fidanzata e altre donne, ma anche quello in cui la droga lo ha quasi strappato via alla vita terrena.

Benjamin Mascolo, la droga e la storia con Bella Thorne

In occasione dei suoi 30 anni aveva parlato apertamente dei problemi avuti in passato, tra amore, droga e depressione, adesso, al podcast ‘One More Time’ di Luca Casadei, Benji, ex del duo Benji e Fede, ricostruisce nel dettaglio alcuni dei momenti neri vissuti in passato.

“Oggi sono fuori da quella roba. Ho conosciuto questo lato oscuro e adesso che lo conosco e so di averlo dentro, so di doverlo tenere a bada”, ha detto il ragazzo in merito alle problematiche con la droga. “Quando sono tornato in Italia, ho messo la salute sopra ogni cosa”.

Ma quanto vissuto è stato davvero molto forte e Mascolo non lo nasconde: “Sono andato a vivere in un hotel, a Beverly Hills, con un amico con problemi di droga. Abbiamo iniziato a far festa, senza limiti. Per una settimana non ho dormito. Tante volte avevo paura di morire. Emotivamente ero distrutto, non mi riconoscevo più. Non riconoscevo più i miei valori. Mi sentivo una persona di m*** e probabilmente lo ero. Non ascoltavo nessuno, eppure mi rendevo conto che stavo sbagliando. Mi facevo del male da solo apposta. Volevo vedere fino a dove potevo spingermi. Ho rischiato di morire di overdose. In quel momento in testa mi ripetevo: ‘Voglio vivere, voglio vivere'”.

E sulla sua relazione con Bella Thorne: “C’è stato un periodo in cui lei è andata con altre ragazze, mentre ero in Italia. Poi è successo che avessimo rapporti sessuali insieme con altre ragazze. All’inizio uno magari pensa: ‘Che figata. Sono fidanzato, innamorato e in più vado a letto con altre donne: modelle, attrici…’. Ti senti figo. Non mi rendevo conto che quella cosa stava erodendo piano piano la nostra intimità”. E infatti poi la relazione è terminata.

