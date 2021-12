Belli Ciao è il secondo film da protagonisti principali di Pio e Amedeo: ecco le location dove è stata girata la commedia.

Nel 2014 Pio e Amedeo hanno debuttato al cinema con Amici come noi, il loro primo film da protagonisti, a distanza di otto anni tornano a prendersi le sale cinematografiche con Belli Ciao (nel mezzo hanno recitato nella commedia Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti). Le riprese del film hanno subito alcuni intoppi a causa del Covid ma nel 2022 la commedia arriva nelle sale cinematografiche: vediamo ora quali sono le location di Belli Ciao.

Covid-19: ecco le star che hanno (già) scritto il proprio testamento Scopri di più!

Belli Ciao: le location del film

Le riprese di Belli Ciao di sono svolte tra la Lombardia e la Puglia, d’altronde anche la storia raccontata nel film è divisa tra le due regioni: i protagonisti sono due ragazzi amici fin da bambini che si separano alla fine delle scuole superiori. Una decide di restare nel proprio paese in Puglia, l’altro invece si trasferisce al nord. Le location di Belli Ciao sono infatti tutte tra Milano e Sant’Agata di Puglia.

Pio e Amedeo

Belli Ciao: la trama del film

“L’Idea è nata in un incontro casuale con Gennaro Nunziante. In due ore abbiamo deciso che sarebbe stato lui il regista del nostro film” hanno spiegato Pio e Amedeo parlando di Belli Ciao.

“Una bella collaborazione, siamo totalmente diversi. Lui è un ottimo tecnico per pazzi come noi, per usare un termine sportivo. Un allenatore che ci ha messo in campo bene. Siamo felici di questa esperienza umana, al di là del lavoro da grandissimo professionista. Quando noi andiamo a dormire lui è già sveglio. Abbiamo due stili di vita opposti, a tavola perdiamo dignità, mentre lui si mantiene. A volte unioni così fanno bene” hanno continuato, come riportato da ComingSoon.

Riproduzione riservata © 2021 - DG