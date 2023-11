Ecco tutto quello che c’è da sapere su MasterChef Italia 13, la nuova edizione del cooking show più famoso della TV italiana.

Chi sarà il vincitore di MasterChef 2023? È ancora troppo presto per poter rispondere a questa domanda ma gli aspiranti cuochi presto li potremo vedere sfidarsi a suon di ricette in TV. Il programma è in onda, per quanto riguarda la versione italiana, dal 2011 e continua a essere seguito con grande interesse, non solo dagli appassionati di cucina. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere per riguarda la nuova edizione, la numero 13.

MasterChef 2023: quando inizia?

La prima puntata di MasterChef 2023 andrà in onda giovedì 14 dicembre 2023 su Sky Uno (e in streaming su NOW TV). Ogni settimana va poi in onda una nuova puntata, sempre al giovedì sera. Successivamente andranno in onda le repliche in chiaro su TV8.

MasterChef Italia, Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri

MasterChef 2023: i giudici

Per quanto riguarda i giudici, non ci sono novità rispetto all’edizione precedente: sono sempre i tre chef stellati, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Sarà la sesta volta consecutiva che i tre chef comporranno la giuria del celebre cooking show.

MasterChef 2023: le novità

A MasterChef 2023 non mancheranno però anche le novità. Una delle più importanti è che i giudici non saranno i soli a fare le varie valutazioni durante i Live Cooking e durante lo Stess Test. Ci sarà anche in studio un’altra persona, la cui identità resterà inizialmente segreta, che avrà il compito di aiutare nella valutazione Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Non resta che aspettare il 14 dicembre per iniziare a vedere la nuova edizione di MasterChef Italia, conoscere i nuovi venti aspiranti chef, vedere come se la cavano ai fornelli con le varie ricette proposte e, alla fine, scoprire chi sarà il vincitore.