Raoul Bova e Ricky Memphis sono i protagonisti della divertente commedia Torno indietro e cambio vita: ecco le location del film.

Viaggiare indietro nel tempo per cambiare qualche aspetto della propria vita è il sogno di molte persone ma è anche la trama di diversi film: tra questi c’è anche la commedia Torno indietro e cambio vita, uscita nelle sale cinematografiche nel 2015 e diretta da Carlo Vanzina. I protagonisti sono Marco e Claudio, due amici da una vita che dopo un incidente si ritrovano catapultati nel 1990 con la possibilità di cambiare fare scelta differenti riguardo al proprio futuro. Vediamo ora quali sono le location utilizzate per le riprese del film.

Torno indietro e cambio vita: le location del film

Torno indietro e cambio vita è stato girato interamente a Roma. Il Tecnopolo Tiburtino è stato utilizzato per le scene ambientate alla Consultinvest, l’azienda dove nel film lavora Marco. Come detto in precedenza, i due amici viaggiano nel tempo in seguito a un incidente nel quale vengono investiti da un motorino: questa scena è stata girata a Piazza del Fante.

Ricky Memphis

I liceo frequentato dai protagonisti nel 1990 è il Marymount International School mentre il luogo dove si incontrano per la prima volta Marco e Giulia è invece il Circolo Antico Tiro al Volo.

Torno indietro e cambio vita: il cast del film

I due protagonisti principali di Torno indietro e cambio vita, gli amici Marco e Claudio, sono interpretati rispettivamente da Raoul Bova e Ricky Memphis. Giulia, la moglie di Marco, che il protagonisti conosce per la seconda volta nel 1990 è invece impersonata da Giulia Michelini.

A completare il cast principale del film di Torno indietro e cambio vita troviamo poi anche Paola Minaccioni, Max Tortora, Michela Andreozzi, Emanuele Propizio, Stefano Masciarelli, Augusto Fornati, Fiorenza Tessari.

