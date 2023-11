Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti nella serata di martedì 21 novembre? Ecco i dati auditel.

Nella serata di martedì 21 novembre i palinsesti televisivi hanno offerto programmi di diverso genere, dalle fiction ai film fino a programmi di satira con l’appuntamento insieme alla Gialappa. Grande attenzione è stata rivolta alla nuova puntata della serie tv Circeo dedicata all’omonima strage in onda sul primo canale Rai. Vediamo nel dettaglio come sono andati gli ascolti di ieri sera con i dati auditel!

Sul podio: al primo posto Circeo

Al primo posto per dati auditel troviamo la serie tv Circeo dedicata all’omonima strage, andata in onda su Rai 1 e con protagonista Greta Scarano. La nuova puntata ha ottenuto uno share del 14,51% ed è stata seguita da 2.526.000 spettatori. Subito dopo troviamo il film con Pio e Amedeo andato in onda su Canale 5 dal titolo Belli Ciao che ha ottenuto uno share del 10,86% e 1.957.000 spettatori. Infine, in ultima posizione sul podio, troviamo su Italia 1 Le Iene che ha registrato uno share del 9,92% e 1.334.000 spettatori.

Greta Scarano

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Su La 7 Di Martedì ha registrato uno share dell’8,88% ed è stato seguito da 1.457.000 spettatori. È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer in onda su Rete 4 ha ottenuto uno share del 6,79% e 960.000 spettatori. In onda su Rai 2 invece la terza puntata di Boomerissima con Alessia Marcuzzi ha registrato il 4,63% di share ed è stato seguito da 733.000 spettatori. TV 8 invece ha mandato in onda Gialappa Show ha registrato uno share del 4% ed è stato guardato da 678.000 spettatori. Il film Jack Reacher – La prova decisiva in onda sul Nove ha registrato uno share pari al 3% ed è stato seguito da 489.000 spettatori. Ultima posizione per Rai 3 con Avanti popolo che ha ottenuto uno share del 2,92% ed è stato visto da 482.000 spettatori.