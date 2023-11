Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti nella serata di mercoledì 22 novembre? Ecco i dati auditel.

Nella serata di mercoledì 22 novembre su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di Io Canto Generation condotta da Gerry Scotti che ha ottenuto degli ottimi risultati in termini di share e ascolti. Sul primo canale Rai è invece andato in onda lo speciale Noi E… con tantissimi ospiti e la conduzione speciale di Mara Venier e Loretta Goggi. Vediamo nel dettaglio come sono andati gli ascolti di ieri delle principali reti generaliste!

GERRY SCOTTI

Sul podio: Io Canto Generation al primo posto

Al primo posto troviamo Canale 5 con la prima puntata di Io Canto Generation. Il programma alla conduzione di Gerry Scotti ha registrato uno share del 21,5% e 3.191.000 spettatori. Al secondo posto troviamo Chi l’ha visto? su Rai 3 che ha registrato l’11,9% di share e 2.000.000 di spettatori. Infine troviamo lo speciale di Rai 1 in collaborazione con Unicef Noi E… condotto da Mara Venier e Loretta Goggi che ha ottenuto il 9,6% di share ed è stato visto da 1.571.000 spettatori.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Fuori dal podio troviamo su La 7 Una giornata particolare – I medici, la congiura dei Pazzi che ha registrato uno share del 6,9% e 1.215.000 spettatori. Stolen su Italia 1 ha totalizzato uno share del 5,1% ed è stato visto da 938.000 spettatori. Su Rete 4 Fuori dal coro ha totalizzato uno share del 5,5% e 775.000 spettatori. La prima puntata della nuova fiction Noi siamo leggenda su Rai 2 ha registrato uno share del 4,8% con 834.000 spettatori. La live in replica su TV 8 di X Factor ha registrato uno share del 2,7% e 413.000 spettatori. Ultimo posto per il Nove che con Only Fun – Comico show ha ottenuto uno share del 2,4% e 425.000 spettatori.