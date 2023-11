Ecco come partecipare a 100% Italia, il game show condotto da Nicola Savino in onda tutti i giorni su TV8.

Due coppie di concorrenti che si sfidano cercando di indovinare le risposte date dagli italiani a dei sondaggi: alla fine ne resta poi solo uno che cercherà di vincere il montepremi in palio, sempre cercando di entrare nella testa degli italiani e indovinare cosa pensano. Avrete certamente capito che il programma di cui parliamo è 100% Italia, il game show condotto da Nicola Savino che va in onda su TV8 a partire dalle ore 20.15. Vediamo ora come partecipare a 100% Italia.

Come partecipare a 100% Italia

Ma come si fa a candidarsi per partecipare a 100% Italia come concorrente? La procedura è davvero semplice: basta collegarsi al sito do Banijay Italia, la società di produzione, https://www.banijayitalia.it/casting/, accedere alla sezione “Casting” e selezionare il programma “100% Italia”.

Nicola Savino

Prima di poter precedere con l’invio della candidatura vera e propria per partecipare come concorrente al game show condotto da Nicola Savino, dovrete dare il vostro consenso al trattamento dei dati personali e accettare il regolamento.

Successivamente vi verrà chiesto, di inserire tutti i vostri dati personali, come nome, cognome comune di residenza, data di nascita, numero di telefono e indirizzo mail. Ma vi verrà chiesto anche di rispondere altre domande per dare qualche informazione in più su di voi, come il vostro cantante preferito, l’ultimo libro letto, i programmi televisivi preferiti. E vi verrà poi anche chiesta di fornire una descrizione del vostro partner di gioco.

Inoltre dovrete anche dire se avete partecipato in passato ad altri programmi televisivi.

Ricordiamo che per inviare la propria candidature per partecipare a 100% Italia è necessario avere almeno 18 anni (bisogna quindi essere maggiorenni) e, al momento in cui si invia la candidatura vi verranno richieste anche due vostre fototessere. Sarà poi la produzione a contattarvi per partecipare alla registrazione di una puntata.