Alessandro Gassman è in protagonista di Un Professore: ecco quali sono le location della fiction in onda su Rai 1.

Alessandro Gassmann è il protagonista principale di Un professore, la fiction di Rai 1 in onda al giovedì sera, in prima serata, a partire dall’11 nomvembre. La serie TV è il remake della spagnola Merlì e la trama ruota intorno a Dante Balestra, un professore di filosofia di un liceo di Roma, alla sua vita dentro e fuori la scuola e alla vita dei suoi studenti. Ma vediamo ora quali sono le location principali della fiction.

Un professore: le location della fiction

La scuola dove insegna Dante Balestra, il personaggio interpretato da Alessandro Gassmann, in Un Professore è il liceo Leonardo Da Vici di Roma: ed è proprio all’interno di questo istituto, che si trova in via Cavour ad appena 500 metri di distanza dal Colosseo (davanti al quale l’insegnante di filosofia tiene tra l’altro la sua prima lezione), che è stata girata gran parte della fiction. Molte scene di Un Professore sono infatti ambientate proprio all’interno della scuola.

Alessandro Gassmann

Diverse delle scene in esterna della fiction sono state invece girate a Villa Borghese, uno dei più bei parchi della Capitale. In generale i vari episodi sono stati tutti girati a Roma.

Un professore: il cast della fiction

Come detto in precedenza, a interpretare il ruolo del protagonista in Un Professore, ovvero Dante Balestra , è il già citato Alessandro Gassmann. La protagonista femminile della fiction è invece Anita, una donna che è legata a Dante da un segreto del loro passata e che è la madre di uno dei suoi studenti. A interpretare questo personaggio è Claudia Pandolfi.

Nel cast di Un Professore troviamo poi anche Nicolas Mupas nei panni del figlio del protagonista, Simone. Completano il cast principale della serie TV Damiano Gavino, Francesca Colucci e Christiane Filangieri.