Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti nella serata di giovedì 23 novembre? Ecco i dati auditel!

Nella serata di giovedì 23 novembre ha fatto il suo esordio la nuovissima edizione di Zelig sempre sotto la conduzione del duo composto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Ottimi risultati quindi per il ritorno del programma comico su Canale 5 che non è però riuscito ad aggiudicarsi il primo posto. È stata infatti Rai 1 con la prima puntata di Un professore 2 ad ottenere i risultati migliori. Vediamo nel dettaglio i dati auditel!

Sul podio: ‘Un professore 2’ vince la serata

Come anticipato al primo posto per dati auditel abbiamo su Rai 1 Un Professore 2 con protagonista Alessandro Gassmann, che ha registrato uno share del 19,3% ed è stato seguito da 3.530.000 spettatori. Secondo posto invece per l’esordio di Zelig su Canale 5. Il duo composto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio ha ottenuto uno share del 18,2% ed è stato visto da 2.865.000 spettatori. Ultima posizione sul podio invece per Italia 1 con Le Iene presentano: Inside che ha fatto uno share del 6,7% ed è stato seguito da 1.003.000 spettatori.

Alessandro Gassmann

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Fuori dal podio troviamo Rete 4 con Dritto e Rovescio che ha ottenuto uno share del 6,4% ed è stato seguito da 932.000 spettatori. Su La 7 Piazzapulita ottiene uno share del 6% ed è stato seguito da 833.000 persone. Amore criminale in onda su Rai 3 ha ottenuto uno share del 5,7% ed è stato visto da 1.092.000 telespettatori. Il film Borg McEnroe su Rai 2 ha registro il 2% di share ed è stato seguito da 370.000 spettatori. Gli stivali di Babbo Natale in onda sul Nove ha ottenuto uno share dell’1,6% con 298.000 spettatori. Infine su TV 8 Cucine da incubo ha registrato uno share dell’1,3% e 220.000 spettatori.