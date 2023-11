Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti per la serata di lunedì 20 novembre? Ecco i dati auditel.

Nella serata di ieri sera, lunedì 20 novembre, la partita di calcio per le qualifiche degli europei ha ottenuto lo share maggiore e il numero più alto di spettatori. Con la partita in onda la vittoria è quasi scontata ma vediamo che nel dettaglio come sono andati gli ascolti delle principali reti generaliste. Ecco i dati auditel di ieri sera!

Televisione e telecomando

Sul podio: il calcio al primo posto

Al primo posto, quasi scontato dirlo, troviamo su Rai 1 l’ultima partita per le qualifiche agli Europei di calcio 2024. L’incontro Ucraina – Italia ha registrato uno share del 38,7% con 8.783.000 spettatori. Su Canale 5 la puntata del Grande Fratello con la conduzione di Alfonso Signorini ha ottenuto uno share del 18,9% ed è stato seguito da 2.593.000 spettatori. Infine il film su Rai 2 Gli ultimi saranno i primi ha totalizzato uno share del 6,1% con 1.202.000 spettatori.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Fuori dal podio troviamo su Rete 4 Quarta Repubblica che ha totalizzato uno share del 6% ed è stato seguito da 926.000 spettatori. Indovina chi viene a cena – Cult su Rai 3 ha registrato uno share del 4,5% e 943.000 spettatori. Su Italia 1 il film Richie Rich – Il più ricco del mondo ha registrato il 3,8% di share ed è stato seguito da 764.000 spettatori. Su La 7 il film sulla vita di Tina Turner, Tina – What’s love got to do with it, ha ottenuto uno share del 2,6% e 503.000 spettatori. Infine nelle ultime posizioni troviamo sul Nove Il contadino cerca moglie con uno share del 2,2% e 462.000 spettatori e su TV 8 Io prima di te con l’1,9% di share e 365.000 spettatori.