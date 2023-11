Su Disney Plus arriva Raffa, la serie TV su Raffaella Carrà: ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Raffaela Carrà è stata una vera e propria icona del mondo dello spettacolo e della musica, ha fatto la storia della TV italiana e non solo. Una figura come la sua non poteva non essere ricordata e omaggiata anche dal mondo del cinema e delle serie TV, non a caso su Disney + arriva la docuserie Raffa, che ripercorre la vita e la carriera artistica dell’artista emiliana: vediamo ora tutto quello che c’è da sapere riguardo alla serie TV.

Quando esce Raffa su Disney +? La data ufficiale

Gli episodi di Raffa sono in totale tre e saranno disponibili su Disney + a partire da mercoledì 27 dicembre. Tutti gli episodi hanno la durata di un’ora. La serie TV su Raffaella Carrà è prodotta da Fremantle, è stata scritta da Cristiana Farina e da Barbara Boncompagni ed è stata diretta da Daniele Luchetti.

Raffaella Carrà

Daniel Fargo, il Country Manager di The Walt Disney Company Italia, ha così commentato la realizzazione della docuserie di Radda: “Sono orgoglioso di poter annunciare questa nuova produzione italiana dedicata a un’icona come Raffaella Carrà ed è un piacere poterla realizzare grazie alla collaborazione con Fremantle. Le produzioni italiane rappresentano per Disney+ una ricchezza e un’opportunità per esplorare e avvicinare in modo ancora più esclusivo il pubblico a personaggi e storie che hanno fatto parte della cultura del Paese”.

Parole entusiastiche su questo progetto televisivo sono arrivate anche da parte di Andrea Scrosati, Fremantle Group COO e CEO Continental Europe: “Come ogni innovatore, Raffaella Carrà ha ispirato milioni di persone, in Italia, in Spagna e nel mondo. Raccontare storie speciali come la sua è la nostra quotidianità a Fremantle. Farlo in collaborazione con Disney+ ci rende particolarmente orgogliosi”.