Ecco dove sono le case, le fattorie e le aziende agricole dei protagonisti di Il contadino cerca moglie 2023: le location.

Campi da coltivare, animali da accudire e magari anche un amore da far sbocciare: sono questi gli ingredienti principali di Il contadino cerca moglie, il reality show in cui alcuni contadini single ospitano per alcune settimane nella propria casa, ma anche nella propria fattoria o azienda agricola, tre aspiranti future mogli. Lunedì 30 ottobre 2023 va in onda sul Nove la prima puntata de Il contadino cerca moglie 2023: vediamo allora nel dettaglio quali sono tutte le location di questa edizione e dove si trovano le abitazioni e i luoghi di lavoro dei vari contadini (ma anche delle aspiranti moglie per alcune settimane) protagonisti di questa edizione.

Il contadino cerca moglie 2023: le location

In questa edizione del reality show condotto da Gabriele Corsi c’è una novità: non ci sono solo contadini in cerca di moglie, ma c’è anche una contadina in cerca di marito. Si tratta di Giulia Montecchia, una ragazza di San Pietro ad Lacum, in provincia di Teramo: è qui che si trova la sua abitazione e anche la sua azienda agricola dove produce olio, miele, coltiva ortaggi e alleva anche cavalli.

Contadino, agricoltura biologica

Filippo Minnozzi è di Rosignano Marittimo, paese che si trova in provincia di Livorno. In provincia di Sondrio, a Buglio in Monte, troviamo invece Davide Codazzi, che lavora nell’azienda della sua famiglia che è specializzata nella produzione di formaggio.

Gianluca Bettiol è invece un contadini veneto, abita a Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso e trascorre le proprie giornate tra le vigne della sua azienda specializzata nella produzione del Prosecco. Infine, Roberto Del Pero è di Quinzano d’Oglio, paese in provincia di Brescia: qui si trova anche la sua azienda agricola dove lavora.