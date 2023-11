Ecco le location Gli ultimi saranno gli ultimi, film diretto da Massimiliano Bruno in cui Paola Cortellesi è impegnata in ruolo drammatico.

Paola Cortellesi siamo abitati perlopiù in ruoli comici ma nel suo curriculum ha anche diverse esperienze in film di tutt’altro genere, ruoli drammatici. Un esempio ne è Gli ultimi saranno gli ultimi, pellicola del 2015 diretta da Massimiliano Bruno, acclamata sia dal pubblico che dalla critica, che racconta la storia di una donna alle prese con alcuni problemi economici, lavorativi accentuati dal compagno di vita che non la aiuta come dovrebbe. Vediamo ora quali sono le location di Gli ultimi saranno gli ultimi.

Gli ultimi saranno gli ultimi: le location del film

La storia raccontata in Gli ultimi saranno gli ultimi è ambientata ad Anguillara, paese del Lazio che si trova in provincia di Roma. Ma è errato pensare che le riprese del film si siano svolti proprio nel piccolo comune laziale.

Paola Cortellesi

Il regista Massimiliano Bruno, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori del film, infatti, hanno lavorato circa due mesi, da metà maggio a metà luglio del 2015, a Nepi, comune che si trova sempre nel Lazio ma in provincia di Viterbo. E’ proprio a Nepi che sono state effettuate la maggior parte delle riprese del film, ma non solo.

Alcune riprese si sono infatti svolte a Ronciglione, sempre in provincia di Viterbo, altre ancora sul lago di Bracciano.

Gli ultimi saranno gli ultimi: il cast del film

Come detto in precedenza, i due protagonisti principali di Gli ultimi saranno gli ultimi sono Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann, che interpretano i ruoli di Luciana e Stefano Colacci. Nel cast del film sono poi presenti anche Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi, Ilaria Spada, Maria Di Biase, Giorgio Caputo, Irma Carolina Di Monte, Ariella Reggio e Francesco Aquaroli.