Dopo l’annuncio di X Factor sul suo addio, Morgan va all’attacco e rivela diversi aneddoti dietro le quinte. In particolare con Fedez.

Era prevedibile una sua reazione ma probabilmente non di questa portata. Morgan non ci sta e dopo essere stato fatto fuori da X Factor promette battaglia. Non solo. Intercettato da Repubblica ha svelato diversi aneddoti anche piuttosto forti che riguardano Fedez e il dietro le quinte del programma.

Morgan, la reazione dopo l’addio a X Factor

Morgan

L’ex Bluvertigo, come detto, è passato al contrattacco con X Factor e a Repubblica ha spiegato: “Non si può licenziare un lavoratore senza una ragione. Hanno fatto un licenziamento ingiustificato e ne dovranno rispondere di fronte a un giudice del lavoro. Se ne potrebbe parlare sul piano culturale ma la prima cosa è che hanno agito con prepotenza su un lavoratore […]”, le parole di Morgan.

E ancora contro la trasmissione: “Con questo comunicato mi stanno diffamando”.

Ma nelle parole dell’uomo anche un retroscena molto forte su Fedez che probabilmente vorrà presto replicare: “Dietro le quinte sono successe cose contro di me con la presenza di altre persone e delle telecamere”. E su Fedez appunto: “Mi ha detto cose orrende e diffamanti, mi ha aggredito mentre ero in camerino con mia figlia di tre anni, che ho dovuto abbracciare per tranquillizzarla, con lui che batteva i pugni sulle pareti dicendo che i depressi si sarebbero tutti scagliati contro di me, e ha chiesto il mio licenziamento urlandomi pezzente davanti a tutti. Gridava come un pazzo, faceva accapponare la pelle”.

Staremo a vedere, a questo punto, come si svilupperà la vicenda. Senza dubbio sia il programma che lo stesso rapper chiamato in causa non mancheranno di dire la loro.

Di seguito anche il post Instagram di X Factor con la comunicazione ufficiale dell’addio dell’ex Bluvertigo: