Il mondo del cinema e dello spettacolo piangono Anna Kanakis, la splendida attrice ed ex modella di origini greche che si era distinta anche come scrittrice e autrice. Nel 1977, quando venne eletta Miss Italia, aveva solamente 15 anni e per questo per l’occasione venne modificato il regolamento. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stato il marito, e i funerali si terranno il 23 novembre nella chiesa di San Salvatore in Lauro, a Roma, dalle ore 15.

Anna Kanakis

Anna Kanakis è morta: il lutto

Il mondo del cinema e dello spettacolo piangono Anna Kanakis, la splendida attrice ed ex modella che, dopo il trionfo a Miss Italia nel 1977, aveva partecipato anche a Miss Universo per poi debuttare nel cinema, con piccoli ruoli nella commedia brillante a fianco di stelle del calibro di Giancarlo Giannini e Ornella Muti. Al momento non sono note le cause della sua scomparsa, e la tragica notizia ha lasciato senza parole i suoi moltissimi fan.

Nel 2010 l’ex Miss aveva debuttato come scrittrice, e si era fatta conoscere ed apprezzare anche grazie ai suoi molti romanzi.

La vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, l’ex Miss è sempre stata estremamente riservata. Di lei è noto che, dopo un primo matrimonio giovanissima con il musicista Claudio Simonetti (da cui divorziò pochi anni dopo), nel 2004 è convolata a nozze con il veneziano Marco Merati Foscarini, discendente del doge Marco Foscarini.

Non si conoscono ulteriori informazioni sulla sua vita privata, ma sarebbe stato proprio suo marito a rendere nota la notizia del suo decesso (stando a quanto riporta AdnKronos). Sui social in tanti, in queste ore, hanno espresso il loro cordoglio per la tragica notizia.