Simona Ventura ha confessato a Pierluigi Diaco di essere pronta a sposare Giovanni Terzi con cui, da 3 anni, rimanda le sue nozze.

Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno costruito insieme una splendida famiglia allargata e, da anni, sono costretti a rimandare le loro nozze. Dopo la pandemia da Coronavirus, i due sembrano esser stati colpiti da una vera e propria “maledizione” che, finora, li ha costretti a rimandare il giorno del sì.

Nonostante questo il momento del gran giorno sembra finalmente essere arrivato, e infatti la conduttrice ha fatto sapere che, nel 2024, lei e il giornalista diventeranno marito e moglie. “Oggi è un giorno in cui ci avviciniamo di più a quella data. La verità è che noi sappiamo la data, però sinceramente l’abbiamo definita due volte ed è successo di tutto”, ha confessato la conduttrice al salotto tv di Bella Ma’.

Simona Ventura

Simona Ventura: la data delle nozze

Per la gioia dei fan, Simona Ventura ha annunciato che tutto sarebbe pronto per il suo fatidico sì con Giovanni Terzi.

La conduttrice è intervenuta nel salotto tv di Pierluigi Diaco svelando che lei e il giornalista avrebbero già fissato la data, e ha anche precisato che la sveleranno solamente 3 mesi prima del grande giorno (per paura che la “maledizione delle loro nozze” colpisca ancora). La coppia è più unita e felice che mai e, insieme ai rispettivi figli, i due sono riusciti a costruire una splendida famiglia allargata. In tanti, tra i fan dei social, non vedono l’ora di saperne di più sul loro grande giorno e si chiedono se la conduttrice svelerà ulteriori particolari.