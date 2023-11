Dopo esser stato cacciato da X Factor, Morgan è tornato a scagliarsi pubblicamente contro Fedez e il programma tv.

Morgan ha gettato alcune pesanti accuse contro X Factor che, nella giornata di ieri, ha fatto sapere con un comunicato ufficiale di averlo sollevato dal suo ruolo di giudice.

Valerio Staffelli di Striscia la Notizia ha intercettato il volto tv per consegnargli il tapiro d’oro, e Morgan è tornato a scagliarsi contro i componenti del talent show e soprattutto contro Fedez che, a suo dire, lo avrebbe attaccato difronte a sua figlia di appena 3 anni. Il tutto sarebbe avvenuto a telecamere accese, e quindi Morgan non avrebbe perso occasione per scagliare una bordata contro il rapper e sua moglie affermando: “Non inquadratela (la figlia, ndr.) io non prendo soldi per inquadrare i figli”.

Morgan contro X Factor

Morgan è stato cacciato da X Factor e, una volta raggiunto dai microfoni di Striscia la Notizia, non ha perso occasione per scagliarsi contro il programma tv, su cui ha tuonato: “C’è una cricca italiana – prosegue in cantautore – formata tra gli altri da Fedez, Dargen e Francesca Michielin, che decide tutto e che ha interessi economici connessi (…) Forse non pensavano che sarei arrivato al punto di rivelare la loro tresca (…) Non hanno cultura musicale e quando la vedono ne hanno paura. Ma è di loro che dovremmo aver paura. In un mondo che dovrebbe insegnare l’inclusione, loro mi licenziano”.

Quanto alla presunta lite che avrebbe avuto con Fedez nel dietro le quinte, il cantante ha invece affermato: “Mi ha detto cose gravi, bestemmiava, è stato violento e l’ha fatto davanti a mia figlia di tre anni. Una roba agghiacciante. (…) Sky dovrebbe fornire i video, dato che c’erano le telecamere accese”. In tanti si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi, e se Fedez replicherà alle parole dell’ex collega.