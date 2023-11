Veronica Peparini ha postato un tenero scatto del suo pancino e ha fatto un tenero augurio alle sue figlie dopo i problemi in gravidanza.

A Veronica Peparini è stato ordinato di trascorrere un periodo di riposo ora che le sono stati diagnosticati alcuni problemi in gravidanza (per la precisione la trasfusione feto fatale). La ballerina è incinta di due gemelle e, in queste ore, dopo aver mostrato il suo pancino, ha voluto fare uno splendido augurio alle sue bambine, e ha scritto:

“Sono fiera del mio corpo e di sentirmi bene e donna alla mia età con questo bel pancino che cresce ogni giorno. Donne non abbiate mai paura di mostrarvi per come siete,siamo belle e forti e questo nessuno ha il diritto di togliercelo. La cosa che più mi auguro è che queste piccole stiano bene e che arrivino tutte e due alla fine di questo percorso insieme a noi! Questo periodo devo stare a riposo ma so che è per una buona causa, mi manca lavorare e mi manca essere in sala e in giro a fare il mio lavoro, ma so che sarà tutto più bello.”

Veronica Peparini: il messaggio commovente per le figlie

Veronica Peparini sta sperando per il meglio per la sua gravidanza e, al suo fianco, è sempre rimasto presente il suo compagno, Andreas Muller. I due sperano che al più presto il problema riscontrato dai dottori si risolva per il meglio, e sui social non hanno mancato di aggiornare i fan pur avendo chiesto il rispetto della loro privacy.

Veronica ha già due figli nati dalla sua precedente unione, e le due gemelle in arrivo sarebbero le prime due figlie per Andreas Muller. Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla gravidanza della ballerina e le hanno inviato i loro messaggi di calore e di sostegno in questo momento così delicato.