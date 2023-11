L’ex conduttore di X Factor, Ludovico Tersigni, ha scagliato via social una frecciatina contro il programma tv.

Morgan è stato cacciato da X Factor e, dopo le sue accuse da lui rivolte al programma tv, anche Ludovico Tersigni sembra aver voluto dire la sua in merito alla vicenda. “Avreste dovuto comunicare anche che io ho deciso di non rinnovare il contratto per questo secondo anno. Pensano tutti che siete stati voi a seg***i”, ha scritto il volto tv (tra i commenti alla nota ufficiale con cui il programma ha dato il benservito a Morgan).

Ludovico Tersigni

Ludovico Tersigni: la frecciatina a X Factor

A quanto pare Morgan non è l’unico ad avere il dente avvelenato con X Factor e, dopo le sue accuse verso il programma tv (rilasciate ai microfoni di Striscia la Notizia), contro il programma è intervenuto anche l’ex conduttore Ludovico Tersigni che, dopo aver cancellato il suo commento alla nota di X Factor, nelle sue stories ha spiegato:

“Mentre il mondo va a pu****e c’è del ridicolo nel leggere i commenti sotto ai post di questo Instagram. Ecco perché non l’ho mai fatto: una grande perdita di tempo. Alcune cose però vanno precisate perché “lasciare intendere” a volte puoi creare incomprensioni. Noi siamo le nostre scelte. Sempre”.

Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi. Al momento Tersigni non ha aggiunto ulteriori dettagli in merito alla questione e in tanti sono impazienti di sapere se lo farà.