Kourtney Kardashian è diventata madre del suo quarto figlio (il primo avuto con Travis Barker, batterista dei Blink 182).

Kourtney Kardashian è diventata mamma per la quarta volta dopo che, lo scorso giugno, aveva sorpreso tutti annunciando di essere in attesa del suo primo bebè con Travis Barker (e lo aveva fatto proprio durante un concerto dei Blink 182). Il nome scelto? Come hanno riportato i mezzi di informazione, il figlio della coppia si chiama Rocky Thirteen. Un nome che sembra un omaggio al famoso film mentre il 13 è a quanto pare un numero che porta fortuna a papà Travis.

In precedenza la sorella di Kim Kardashian aveva avuto il suo primo figlio, Mason (nato nel 2009) con Scott Disick e, nel 2012, la figlia Penelope. Nel 2014 La coppia aveva avuto il terzo figlio, Reign, e si era separata ufficialmente un anno più tardi.

Kourtney Kardashian: è nato il quarto figlio

Un’altra cicogna è finalmente arrivata in casa Kardashian per la sorella minore di Kim. In tanti sui social sono curiosi di saperne di più in merito al quarto figlio dell’imprenditrice, che finora ha vissuto con riserbo questa sua quarta gravidanza e sulla sua maternità.

La nuova vita di Kourtney

Lei e il marito avevano solamente svelato che un giorno, se avessero avuto un figlio insieme, lo avrebbero chiamato Elvis (entrambi infatti sarebbero fan del filmTrue Romance, in cui uno dei personaggi ha questo nome).

In tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla sua vita privata e sulla sua relazione tra Kourtney Kardashian e Travis Baker, che sta facendo sognare centinaia di fan in tutto il mondo. La coppia svelerà ulteriori dettagli attraverso i social? Ai fan sembra che non resti da fare altro che attendere in attesa di conoscere le novità relative alla coppia e al loro bebè.