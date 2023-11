Dopo le pesanti accuse a lui rivolte da Morgan, Fedez avrebbe fatto sapere di essere pronto a intraprendere le vie legali.

A quanto pare Fedez e Morgan sono ai ferri corti e, dopo la lite avuta nel dietro le quinte di X Factor, i due sono tornati a scagliarsi accuse pubblicamente. Intercettato dai microfoni di Striscia la Notizia, Fedez ha negato quanto affermato da Morgan e si è detto pronto a intraprende azioni legali.

“Le affermazioni sono talmente gravi che ho già chiamato Marco: se non smentirà, l’unico modo per far emergere la verità è un’aula di giustizia. Io non ho sfiorato Morgan con un dito e non ho nemmeno tirato pugni al suo camerino. La verità è il contrario”, ha detto.

Fedez contro Morgan: la lite e l’azione legale

Morgan è stato sollevato dal ruolo di giudice a X Factor e, a quanto pare, lui e Fedez avrebbero avuto un’accesa lite. Il rapper ha però smentito quanto sostenuto invece dall’ex giudice del programma che, a suo avviso, sarebbe stato cacciato per altri motivi rispetto a quelli presunti dalle cronache.

“Non è stato mandato via per il “vaffa” ad Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani. Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere”, ha dichiarato il marito di Chiara Ferragni. Sarò vero? In tanti sono impazienti di saperne di più in merito alla vicenda e si chiedono se davvero i due se la vedranno in tribunale.