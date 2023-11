Per la prima volta Lory Del Santo ha confessato i retroscena di un grave episodio di violenza a lei accaduto in passato.

A Un Giorno da Pecora Lory Del Santo è intervenuta in merito al caso di Giulia Cecchettin e ha confessato che anche lei, in passato, sarebbe stata vittima di violenza.

“Fu drammatico, avevo una faccia distrutta, nera e con ematomi: avevo paura di una vendetta al punto da non denunciare. Ma invece bisogna farlo e poi è assolutamente necessario tagliare i ponti senza tornare indietro”, ha rivelato, e ancora: “Sono come Giulia (Cecchettin, ndr), siamo persone buone al punto che quando l’altro dice ‘non vivo senza di tè gli crediamo. Lui invece era un uomo senza compassione, narcisista. A persone così non bisogna dare un’altra chance e non bisogna esser troppo buoni”.

Lory Del Santo: la violenza

Lory Del Santo ha superato episodi drammatici e violenti nel corso della sua vita e, tra questi, vi sarebbe anche quella vissuta con un ex partner violento da cui, a suo dire, si sarebbe salvata solo ponendo fine al rapporto.

“Nella mia vita ho incontrato molti uomini violenti e in un caso specifico mi sono salvata lasciandolo, altrimenti oggi non sarei qua. Ci vuole coraggio per lasciare e poi c’è l’ultimo appuntamento: io ci andai e mi portai un amico, per fortuna”, ha ammesso l’attrice, che però non ha svelato l’identità del suo ex partner. Negli ultimi anni Lory Del Santo si è trovata a fare i conti anche con la dolorosa scomparsa di un figlio dopo che, già negli anni ’90, aveva perso il suo primo bambino, Conor Clapton.