Avete visto che casa da urlo i Ferragnez? Ecco tutti i segreti e le curiosità della residenza milanese di Chiara Ferragni e Fedez, dove tutto profuma di lusso e comfort!

I Ferragnez, la coppia italiana più famosa dei social, hanno deciso di cambiare casa e il loro nido a Milano è uno scrigno di lusso e sorprese! A mostrare l’anteprima della casa di Chiara Ferragni e Fedez è stata la stessa fashion blogger attraverso il suo Instagram, con alcuni scatti favolosi della sua residenza nel cuore del capoluogo meneghino…

La casa di Chiara Ferragni e Fedez a Milano

Le indiscrezioni circolate ai primi del 2023 sulla casa scelta dai Ferragnez come nuova dimora per la loro famiglia hanno fatto impazzire i fan, sempre più golosi di chicche e dettagli sulla coppia italiana più social di sempre.

Stando a quanto riportato da ElleDecor, Chiara Ferragni e Fedez avrebbero deciso di trasferirsi in una penthouse con vista mozzafiato sullo skyline di Citylife, l’esclusivo complesso residenziale in cui i coniugi avrebbero deciso di far crescere i loro figli Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni – Fedez

Foto e video pubblicati dall’influencer sul suo Instagram hanno aperto una finestra succosa sul cantiere dello splendido immobile che, secondo quanto emerso, è un attico a due piani dalla struttura imponente, praticamente una reggia su due livelli collegati tra loro da una scala a chiocciola che… non sembra avere pretese di passare inosservata!

I Ferragnez e la casa extra lusso a Milano con… piscina condominiale!

A casa Ferragnez non si bada a spese, come emerge dai lavori per la costruzione della residenza di Milano scelta da Chiara Ferragni e Fedez e curata nei minimi dettagli fin dalla sua progettazione.

La fashion blogger ne ha mostrato diversi angoli durante la realizzazione degli interni, stuzzicando la curiosità dei follower con piccole anteprime delle stanze che compongono il maxi attico nel cuore di Citylife incluso uno scorcio delle camere dei figli!

Gli ambienti, presentato al pubblico con alcune anticipazioni social prima del trasloco, si presentano spaziosissimi e super luminosi, ed è impossibile non notare una chicca di design come il motivo a spicchi scelto per il parquet.

La casa gode anche della disponibilità di una piscina condominiale ed è dotata di un ampio terrazzo privato con vista panoramica su Milano…

