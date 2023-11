Chiara Ferragni ha mostrato alcune foto della sua nuova casa di Milano: tra i dettagli spicca un super lampadario di design.

Il conto alla rovescia sta per terminare. Manca sempre meno al trasferimento di Chiara Ferragni e Fedez nella loro nuova casa di famiglia a Milano. Da anni ormai i Ferragnez hanno iniziato i lavori per la realizzazione di un sogno, un nido d’amore realizzato su misura per le proprie esigenze, in grado di rispettare appieno i loro gusti. E quel sogno sta per realizzarsi.

Da settimane la stessa imprenditrice digitale sta condividendo con i suoi follower aggiornamenti riguardanti l’andamento dei lavori, e in questi giorni ha mostrato anche alcune nuove foto della splendida casa. Scatti che non sono passati inosservati e che hanno testimoniato la loro attenzione incredibile per tutti i dettagli, compresa l’illuminazione. In molti hanno infatti notato la presenza, in uno degli scatti condivisi, di un lampadario di design dal prezzo esorbitante.

Chiara Ferragni svela i dettagli della nuova casa di Milano

Manca sempre meno al trasloco dei Ferragnez. Tra poco Chiara, Fedez, Leone e Vittoria lasceranno la casa di City Life che li ha ospitati per tutti questi anni, e metteranno ufficialmente piede nella nuova casa costruita circa un anno e mezzo fa. Un attico spettacolare nel cuore di Milano che avrà tutto ciò che Chiara e il marito hanno sempre sognato.

Ferragnez

Ci sarà spazio per delle stanze per i bambini, piene di giochi e con due bagni separati. Ci sarà una super camera da letto per i genitori, che avranno a disposizione anche un bagno enorme con doppio lavandino. Ci sarà un rasserenante camino nel soggiorno, e un salotto color panna con un divano circolare enorme per potersi godere le serate di relax e ospitare gli amici nelle occasioni importanti.

Tra un dettaglio di lusso, come la sala cinema che ha fatto impazzire i follower, o la presenza di marmo in quasi ogni angolo della casa, non è però sfuggito ai fan un dettaglio molto importante riguardante l’illuminazione. Tra le tante lampade scelte da Chiara, spicca infatti un lampadario di design molto famoso e anche costoso.

Quanto costa il lampadario di Chiara Ferragni?

Appassionata di design di interni e anche di illuminazione, la nota imprenditrice digitale ha voluto che la sua nuova casa fosse ricca di luce naturale. Ma non ha per questo risparmiato sull’illuminazione artificiale, come si può notare dal lungo lampadario che scende dal soffitto e arriva all’altezza della scala a chiocciola che unisce i vari piani del lussuoso attico.

Ma di che lampadario si tratta? La sua forma, riconoscibilissima e molto originale, non ha lasciato alcun dubbio ai follower: è Cloud di Apparatus, la “nuvola” composta da sfere in vetro soffiato tenute sospese da una catena di ottone.

Un lampadario apprezzatissimo dagli esperti di design e che non si adatta certo a tutte le tasche. Il suo prezzo varia a seconda del numero di sfere. Si parte dalla versione base, con sole 19 sfere, il cui costo è di 5700 euro. Passando però ai modelli Large o Extralarge il prezzo sale a dismisura fino ad arrivare ai 30mila euro della versione con 73 sfere.

Per quanto riguarda i Ferragnez, comunque, non sembra abbiano voluto esagerare. Stando a quanto si può intravedere dalla foto, la loro versione dovrebbe compresa tra le 25 e le 31 sfere, con un costo quindi che non dovrebbe raggiungere gli 8mila euro.

Di seguito una foto della celebre “nuvola”: