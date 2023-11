Tutte le informazioni su Merlata Bloom, il nuovo centro commerciale e smart district della città di Milano: dove si trova e come arrivare.

Milano ha dato il benvenuto a un nuovo maxi centro commerciale. Il 15 novembre è stato inaugurato Merlata Bloom, un nuovo super mall da oltre 70mila metri quadrati, di cui 5mila dedicati ad aree verdi interne. Un centro commerciale mastodontico da 210 negozie 43 ristoranti, arricchito da un maxi multisala, da una sala giochi e molto altro.

Situato nel quadrante nord ovest di Milano, è stato presentato come una sorta di cerniera tra Mind e Cascina Merlata, un nuovo punto di riferimento tra il progetto residenziale Uptown, Corso Sempione, viale Certosa e il quartiere del gallaratese. Un’opera mastodontica che garantirà oltre duemila posti di lavoro e che ospita al suo interno anche il primo ristorante italiano della catena di fast food veggie fondata nel 2019 da Leonardo Di Caprio e Lewis Hamilton.

Cos’è Merlata Bloom, il nuovo centro commerciale di Milano

Realizzato da CallistonRtkl, noto studio internazionale, il nuovo super mall circondato da aree verdi dedicate al tempo libero, compreso un parco altrettanto super da oltre 30 ettari, due piazze e un percorso ciclopedonale. Inaugurato il 15 novembre, è stato ‘battezzato’ anche da Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia. Queste alcune sue dichiarazioni, riportate da MilanoToday: “Questa è una grandissima e importante inaugurazione. Tanti posti di lavoro e tante prospettive positive. È una delle iniziative che nascono in Lombardia, perché qui esiste quel modello lombardo che è la sanificazione del rapporto tra pubblico e privato“.

Se l’entusiasmo è stato tantissimo anche tra residenti e semplici curiosi, non sono mancate le critiche. Ad esempio, Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi al Comune meneghino, ha bollato l’intera operazione come “colatona di cemento ‘green’ e ‘scintillante’“, utile per devastare la più grande area non edificata della zona nord-ovest della città.

“Di tutto aveva bisogno la città, meno che di un nuovo centro commerciale, con 45mila metri quadri di parcheggi per gli utilizzatori. E doveva essere un progetto senz’auto“, ha sottolineato Monguzzi, dubbioso sul fatto che l’intero progetto, come pubblicizzato, possa essere a impatto quasi zero.

Merlata Bloom: l’elenco dei negozi

A tutti gli effetti, Merlata Bloom entra di diritto tra i centri commerciali più grandi d’Italia, con 210 negozi, 43 ristoranti e diverse “prime aperture” nel nostro paese. Oltre a un supermercato Esselunga enorme, da circa 6mila metri quadri (il primo della catena all’interno di un centro commerciale), non mancheranno i principali negozi di abbigliamento, sport, gioiellerie, accessori, moda e ogni altro tipo di esigenza per gli amanti dello shopping.

La grande curiosità è però soprattutto per l’arrivo in Italia del primo ristorante della catena Neat Burger, il fast food vegano fondato nel 2019 a Londra dall’attore Leonardo Di Caprio e dal pilota Lewis Hamilton. Una catena di fast food etica che si propone di diventare una delle principali alternative nel mondo del fast food ai grandi nomi che da decenni monopolizzano il mercato.

Ma c’è spazio anche per un’altra prima volta, quella di Reserved, negozio di abbigliamento di diverse griffe di moda che mai aveva trovato posto nell’elenco dei negozi di un centro commerciale.

Di seguito un video di presentazione di Merlata Bloom:

Come arrivare a Merlata Bloom

Per chi non conosce perfettamente la città di Milano, è necessario sottolineare dove si trova il Merlata Bloom. L’indirizzo dell’ingresso principale è Via Daimler 61. Per poter raggiungere il mega mall, che si trova di fianco all’autostrada A 4, arrivando da Milano basta dirigersi verso Gallaratese. Se si arriva invece dall’autostrada, l’uscita da utilizzare è Pero. Da qui si può raggiungere il centro commerciale seguendo le chiarissime indicazioni. Dall’A8 invece bisogna uscire a Cascina Merlata.

Non esiste, per il momento non è servita da una fermata di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze, anche se questa criticità verrà superata entro il 2026 con la costruzione di una stazione. Per raggiungere il mall con mezzi pubblici è quindi necessario recarsi con la M1 alla fermata Molino Dorino e prendere una delle tante navette gratuite disponibili tutti i giorni dalle 7.30 alle 23.30. In alternativa, si può optare per una passeggiata di una ventina di minuti fino al centro commerciale, che dista da Molino Dorino meno di un chilometro e mezzo.