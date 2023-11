Chi sono i Carota Boys? Andiamo alla scoperta della storia dei fan sfegatati del tennista azzurro Jannik Sinner.

Anche se non siete grandi accaniti di tennis, vi sarà di certo capitato di imbattervi nei Carota Boys. Diventati famosi in tutto il mondo, tanto da essere citati perfino dal New York Times, sono i fan più accaniti di Jannik Sinner: ecco chi sono e qual è la loro storia.

Chi sono i Carota Boys: la storia dei fan di Jannik Sinner

All’anagrafe, i Carota Boys sono: Enrico Ponsi, Francesco Gaboardi, Alessandro Dedominici, Alberto Mondino, Lorenzo Ferrato e Gianluca Bertorello. Amici da una vita, i ragazzi hanno tra i 26 e i 28 anni e sono originari di Revello, un paese di poco più di 4mila abitanti in provincia di Cuneo. Appassionati di tennis, sono diventati popolare qualche mese fa, quando hanno deciso di presentarsi agli Internazionali di Roma vestiti da carota per sostenere il loro grande idolo: Jannik Sinner.

Perché proprio l’ortaggio arancione? Per due motivi: in omaggio ai capelli rossi della promessa italiana del tennis “e poi perché durante una partita del torneo ATP di Vienna del 2019 aveva mangiato una carota, anziché la classica banana“. Non immaginavano, però, che presentandosi agli Internazionali vestiti da carota avrebbero riscosso tanto successo. Lavazza li ha notati e ha proposto loro di seguire Sinner anche al Roland Garros, a Wimbledon e a Torino. Così, i Carota Boys sono diventati i sostenitori ufficiali di Jannik.

Carota Boys, Sinner è una ‘scusa’: il loro tifo è per il tennis italiano

Intervistati da Sky TG24, i Carota Boys hanno ammesso che tutto è nato per gioco. Il loro intento iniziale, essendo grandi appassionati, era sostenere il tennis italiano. Hanno scelto Jannik Sinner agli Internazionali soltanto perché è considerato uno dei campioni nostrani più promettenti.

“Siamo appassionati di tennis e tutti giochiamo, a livello amatoriale, tra amici. La nostra idea è quella di tifare il tennis italiano in generale, poi questa trovata per Sinner è nata perché è il numero 1 in Italia, è un ragazzo giovane che ci fa piacere sostenere“, hanno dichiarato. Progetti per il futuro? Per il momento si godono il successo dei Carota Boys e continuano a mantenere le loro professioni di partenza.