Milano scalda i motori: come sarà l’albero di Natale 2023 di Piazza Duomo? Il grandissimo abete sarà dedicato allo sport.

Il Natale si avvicina e, come vuole la tradizione, ogni città d’Italia allestirà un albero più o meno importante nella piazza principale. A Milano, precisamente in Piazza Duomo, svetterà un enorme abete, che nel 2023 sarà dedicato ad un tema molto caro al capoluogo lombardo. Si tratta di sport, ma non uno qualsiasi.

Milano, come sarà l’albero di Natale 2023 di Piazza Duomo?

Milano si prepara alle feste di Natale 2023. Come vuole la tradizione, in Piazza Duomo verrà allestito un albero gigantesco, che quest’anno sarà dedicato ad un tema molto particolare: i Giochi invernali Milano-Cortina 2026. Ad annunciarlo è stato Andrea Monti, direttore della Comunicazione Fondazione Milano-Cortina, durante la commissione Olimpiadi del Comune.

L’albero di Natale 2023 di Piazza Duomo verrà decorato a tema olimpiadi, con immagini e loghi inerenti i Giochi invernali. Al momento, non si conosce il nome dello sponsor, ma è chiaro che la scelta mira a rendere ancora più importante l’evento sportivo, sia per i milanesi che per quanti si troveranno in città per vacanza.

“Siamo ancora in fase di preparazione, ma l’albero avrà i simboli di Milano-Cortina, dell’Olimpiade e sarà un omaggio alle medaglie olimpiche invernali italiane. Sarà inoltre accompagnato da una breve ma intensa campagna pubblicitaria sulle piattaforme del Comune, in via di approvazione“, ha dichiarato Andrea Monti.

Milano: quando si inaugura l’albero di Natale 2023 di Piazza Duomo?

L’albero di Natale 2023 di Milano verrà posizionato come sempre sul sagrato della chiesa e sarà inaugurato nel pomeriggio di mercoledì 6 dicembre, il giorno prima di Sant’Ambrogio. Ovviamente, questa non è l’unica attrazione natalizia della città. Presso i Giardini Indro Montanelli di Porta Venezia aprirà il Villaggio delle Meraviglie – Milano Christmas Village. Con ingresso gratuito, ospita: la casa di Babbo Natale, l’Albero giostra, altre attrazioni natalizie, le animazioni degli Elfi e il Mercatino degli Elfi. Resterà aperto tutti i giorni, fino al 7 gennaio.