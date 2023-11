I monopattini e le bici elettriche verso l’assicurazione obbligatoria? Il Governo ha dato l’ok, ma non per entrambi i mezzi.

Da tempo, ormai, si discute dell’assicurazione obbligatoria per i monopattini e le bici elettriche. Il Governo ha finalmente dato l’ok, ma non per entrambi i mezzi. Vediamo cosa ha deciso il consiglio dei Ministri e cosa dobbiamo aspettarci dal prossimo decreto legislativo.

Monopattini e bici elettriche verso l’assicurazione obbligatoria?

Nel corso dell’ultimo consiglio dei Ministri, il Governo ha stabilito che l’assicurazione diventa obbligatoria per tutti i mezzi elettrici leggeri. In linea con la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di Rc Auto, verrà presto emanato un decreto legislativo ad hoc. Una nota del ministero dei Trasporti ha annunciato che sono previste alcune modifiche al Codice delle assicurazioni private e al Codice della Strada, al fine di garantire una tutela maggiore dell’assicurato.

Tra le modifiche troviamo l’assicurazione obbligatoria per i mezzi elettrici leggeri. Al momento, non è stato specificato quali sono i veicoli che rientrano in questa categoria, ma stando ad alcune indiscrezioni dovrebbero esserci al 100% i monopattini. Al contrario, non ci saranno le bici elettriche. Questo significa che i possessori di monopattino saranno costretti a stipulare una polizza, mentre quelli di e-bike potranno continuare a circolare senza problemi. La decisione, se così fosse, non stupirebbe visto che la Corte di Giustizia Europea ha già stabilito con un’apposita sentenza che le biciclette elettriche non possono essere soggette all’obbligo assicurativo.

Assicurazione obbligatoria: stop anche per i veicoli storici

E’ bene sottolineare che, prima di avere una certezza in merito all’assicurazione obbligatoria per i monopattini e le bici elettriche, dobbiamo attendere l’attuazione del decreto legislativo. Quest’ultimo dovrebbe contenere anche la deroga all’obbligo di polizza per i veicoli ritirati dalla circolazione o non idonei come mezzo di trasporto. Si tratta delle macchine storiche, quelle che hanno un valore collezionistico e non sono soggette neanche al pagamento del bollo.