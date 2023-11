Il significato della canzone After di Wax, il nuovo singolo di uno dei grandi protagonisti di Amici nel 2022/2023.

Che fine ha fatto Wax dopo Amici? Grande protagonista dell’edizione 2022/2023, quella terminata con il secondo posto (ma primo nella sezione canto) di Angelina Mango, il giovane cantautore milanese si è dato da fare, si è rimboccato le maniche e ha scelto che strada seguire per raggiungere il successo nel mondo molto competitivo della musica italiana. Una ripartenza che prende il via da After, singolo arrivato in rotazione radiofonica dal 17 novembre 2023.

Un brano che dimostra non solo la versatilità dell’ex cantante del talent di Canale 5, ma anche la sua voglia di arrivare ai vertici del mondo urban e hip hop italiano. Lo conferma la presenza al suo fianco in questo pezzo di uno dei producer più in voga del momento.

After di Wax: il significato della canzone

Per poter arrivare ai vertici bisogna affidarsi a chi di vette delle classifiche ormai se ne intende. Non a caso, il producer con cui ha lavorato Wax per After è Shune. Il nome forse non dirà molto a chi non segue il panorama musicale urban italiano, ma si tratta dello stesso producer che ha portato al successo in anni recenti artisti del calibro di Bresh, Tedua e Capo Plaza.

microfono luci studio

Apprezzato nel corso della sua avventura nel talent di Canale 5 per la sua personalità, oltre che per la sua voce, l’artista ha saputo rimettersi in gioco in After con un sound contemporaneo, in grado di coinvolgere gli ascoltatori, di suonare in qualche modo “familiare”, ma non per questo già sentito.

A rendere sempre unico e inimitabile lo stile di Wax è infatti una scrittura grezza, concreta, diretta che potrebbe fare le fortune anche di questo brano. Per quanto riguarda il testo, in After il cantautore ha voluto raccontare quello che sta vivendo in questi momenti.

Facendo un parallelismo tra una festa scatenata e un ‘after’ malinconico, il cantante ha provato a spiegare cosa sta vivendo in questo momento. Dopo il grande successo arrivato con Amici, si è ritrovato infatti a dover fare i conti con una finzione che non gli fa bene. In quel mondo ha potuto vedere da vicino troppa recitazione, non si è sentito più se stesso, e per questo motivo, ha deciso di focalizzarsi sul suo after, il suo ‘dopo’, con un unico obiettivo: non smettere di sognare.

After di Wax: il testo della canzone

Sono a una festa in centro,

non ero abituato a questo.

Ora sto bevendo troppo,

non sento più il dolore dentro.

E la vita è una stronza

che mi ucciderà il cervello,

quando fuori farà caldo

e il mio cuore sarà inverno…

