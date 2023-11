Qual è il significato di Venere di Stella Cardone? La canzone racconta di una storia d’amore difficile, che vive di alti e bassi.

Entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi per volere della prof Anna Pettinelli, Stella Cardone ha avuto la possibilità di presentare il suo inedito intitolato Venere. La canzone parla di una storia d’amore turbolenta: ecco il significato e il testo.

Venere di Stella Cardone: il significato della canzone

Stella Cardone, allieva di Amici 23 nella squadra di Anna Pettinelli, ha presentato l’inedito intitolato Venere. Scritta da Fabio De Marco, Elisa Mariotti e Riccardo Schiara e prodotta da Dema, la canzone racconta di una storia d’amore difficile, che nonostante gli alti e bassi va avanti. Questo rapporto altalenante provoca sofferenza, ma la voglia di riprovarci è più forte di ogni cosa.

“Sei così fragile

ti faccio una foto

perché tu possa vedere quello che vedo“.

La protagonista di Venere sa che “nulla è per sempre“, ma non riesce a credere di averlo “perso per sempre“. Non a caso, basta che guardi il partner con le lacrime agli occhi per farlo tornare da lei.

“Vorrei stringerti forte e non sentire dolore

non sentire dolore

non sentire te“.

L’amore non è mai semplice, specialmente quando ad incontrarsi sono due caratteri poco affini. Eppure, la passione gioca brutti scherzi e allunga i tempi utili a comprendere che si è davanti ad “una scena muta da non ripetere“.

“Sogno

di rincontrarti un giorno dall’altra parte del mondo

senza le cose che ci hanno ferito portandoci a fondo“.

Venere di Stella Cardone è una canzone che si lascia ascoltare, forse un po’ scontata nel tema, ma comunque piacevole.

Ecco il video di Venere di Stella Cardone:

Venere di Stella Cardone: il testo della canzone

Solo

pensavo di averti perso per sempre

E invece sbagliavo…

Continua per il testo integrale