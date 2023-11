Com’è la casa di Wanda Nara a Istanbul? Lei e il marito Mauro Icardi hanno scelto una villetta deliziosa dotata di tutti i comfort.

Da qualche tempo, Wanda Nara e tutti i suoi figli si sono trasferiti a vivere a Istanbul perché Mauro Icardi gioca con il Galatasaray. In terra turca, il calciatore e la procuratrice hanno scelto di abitare in una bellissima villetta dotata di tutti i comfort. Vediamo com’è.

Wanda Nara: la casa di Istanbul è una meravigliosa villetta

Dopo aver vissuto anni turbolenti, che hanno visto il suo matrimonio con Mauro Icardi ad un passo dalla fine, Wanda Nara ha dovuto fare i conti anche con una brutta malattia. Ha scoperto di avere la leucemia e la sua vita è stata completamente stravolta. L’unica nota positiva è stata la vicinanza del calciatore e quella dei loro figli. Wanda ha così deciso di tornare con Maurito e trasferirsi con lui e i bambini a Istanbul, dove lui veste la maglia del Galatasaray.

La casa turca in cui vivono Icardi e famiglia è una splendida villetta situata alle porte della città. Immensa e arredata con gusto, presenta un arredamento moderno ed essenziale. Ovviamente, essendo una dimora di passaggio, Wanda non ha provveduto a personalizzarla più di tanto. Ha preferito scegliere la soluzione abitativa in base alle esigenze pratiche, sue e del resto della family.

La dimora di Istanbul è perfetta: ha anche un orto

Il fatto che la casa di Istanbul non sia per sempre, non significa che la dimora sia essenziale in tutto e per tutto. Anzi. Gli interni sono spaziosi e c’è perfino una sala musica con diversi strumenti e uno schermo per le proiezioni cinematografiche.

La villetta vanta anche uno spazio esterno ampio, con tanto di piscina, orto e giardino. Per il momento, Wanda e Mauro resteranno a Istanbul, ma non sanno ancora cosa riserverà loro il futuro.