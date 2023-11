Il significato della canzone Fammi di Matthew: la sofferenza dell’amore nel testo del cantante di Amici di Maria De Filippi 2023.

L’inedito che ha aperto le porte della scuola di Amici di Maria De Filippi a Matthew, all’anagrafe Matteo Rota, s’intitola Fammi. Con questo brano il cantautore brianzolo, classe 2000, è riuscito a entrare definitivamente nel cuore non tanto del pubblico del talent, quanto invece ci ben due insegnanti di canto, prima di scegliere di far parte della squadra di Rudy Zerbi.

Miglior biglietto da visita non poteva esserci per l’artista nativo di Monza, uno dei grandi personaggi dell’edizione 2023 di Amici. Chitarrista, oltre che cantante, ricoperto di tatuaggi su tutto il corpo, Matthew ha dimostrato immediatamente di avere le idee chiare sul sound che sta cercando. E lo ha dimostrato fin dalle sue prime apparizioni nella scuola di Canale 5. Ma qual è il significato del testo di questo inedito? Scopriamolo insieme.

Fammi di Matthew: il significato della canzone

Scritto da un corposo team formato non solo dallo stesso Rota, ma anche da Epicoco, Andrea Beretta, Giulio Nenna e Andrea De Bernardi, e prodotto da Nenna, De Bernardi e Beretta, Fammi è il primo singolo nella carriera di Matthew, che prima dell’ingresso ad Amici non aveva ancora avuto modo di pubblicare la propria musica.

Microfoni su palcoscenico

Si tratta di una canzone d’amore. Il protagonista è un uomo che non riesce a innamorarsi. Un ragazzo che desidera stare con la sua partner ma che è consapevole di averle causato non poche sofferenze. Nonostante questo, lei continua a tornare da lui, lasciandolo senza parole. Per questo motivo il protagonista, desideroso di darle ciò che vuole, le chiede con insistenza di provare a farlo innamorare, o a farlo cambiare.

Il significato del brano diventa chiaro fin dalla prima strofa, in cui l’uomo ammette di aver fatto a pezzi “gli occhi di diamante” della ragazza, con una metafora che sembra voler richiamare sia il loro colore che la loro durezza. Nonostante la sofferenza, lei insiste però a tornare, come tutte le altre, dimenticando i suoi peccati e costringendolo in qualche modo a condividere il suo dolore.

Ed è a causa di questa insistenza che lui le chiede di faro innamorare, di fare in modo che possano concedersi un’ultima chance “prima che passi la magia“. Quella magia data non solo dal loro sentimento, ma anche dalla complicità fisica che si è creata inevitabilmente tra i due, e che per molti versi è l’unica ragione per cui lui ha continuato ad accettarla nella sua vita, almeno fino a questo momento.

Fammi di Matthew: il testo della canzone

Ho fatto a pezzi i tuoi occhi di diamante,

soffri, ti credo, ma ritorni come le altre.

Hai sepolto tutti i miei peccati e ora

hai un ultimo colpo per uccidermi…

Continua per il testo integrale