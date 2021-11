Il 25 novembre ricorre la Giornata contro la violenza sulle donne. Diamo uno sguardo alle frasi, agli aforismi e alle citazioni più profonde.

Ogni giorno, solo in Italia, tante donne muoiono a causa della violenza di uomini che non meritano neanche di essere chiamati così. Fermare il femminicidio si può, ma è importante che la vittima si senta accolta e ascoltata nella sua richiesta di aiuto. Diamo uno sguardo alle frasi utili per urlare al mondo ‘no alla violenza’.

Violenza sulle donne: le frasi più profonde

Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e, oggi come non mai, è importante fare qualcosa. I social possono essere molto d’aiuto, soprattutto perché riescono a raggiungere tantissime persone in un lampo. Parlare di femminicidio, sempre e comunque, lanciare messaggi che sì, è possibile liberarsi dal proprio aguzzino, è fondamentale. Le donne vittime di violenza, nella maggior parte dei casi, non riescono ad esternare ciò che vivono. I motivi sono diversi, ma tutti sono riconducibili ad una sola parola: paura. Paura di non essere credute, paura del mostro che vive in casa, paura di essere lasciate sole, paura per i figli, paura di non avere più un tetto sopra la testa e mille altre paure. Anche una semplice frase letta sui social può essere d’aiuto per coloro che vivono in balia di un aguzzino e, magari, possono dare la spinta giusta per dire ‘no alla violenza sulle donne’. Le frasi più profonde, che elenchiamo di seguito, possono indurre a importanti riflessioni:

Violenza sulle donne frasi profonde

Gli uomini hanno paura che le donne ridano di loro. Le donne hanno paura che gli uomini le uccidano. (Margaret Atwood);

La violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna, ma soltanto distruggerla. (Benedetto Croce);

La violenza distrugge ciò che vuole difendere: la dignità, la libertà, e la vita delle persone. (Giovanni Paolo II);

Chi è violento con le parole è già un assassino: le parole sono le prime armi sempre a disposizione per ferire e negare la vita di un altro. (Enzo Bianchi);

Non serve fare pace con una carezza, se poi devi diventare di nuovo un giocattolo rotto. (Fabrizio Caramagna);

La violenza è una malattia, una malattia che danneggia tutti coloro che la usano, indipendentemente dalla causa. (Chris Hedges);

Per tutte le violenze consumate su di Lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato, per tutto questo: in piedi Signori, davanti a una Donna. (William Shakespeare);

Cresciamo tutti in una cultura in cui i corpi delle donne vengono costantemente trasformati in cose, in oggetti. […] Ovviamente ciò influisce sull’autostima delle donne. Fa anche qualcosa di ancora più insidioso. Crea un clima in cui è diffusa la violenza contro le donne. […] Trasformare un essere umano in un oggetto è il primo passo verso una violenza giustificata contro quella persona. (Jean Kilbourne);

Esiste un modo inconscio di considerare la violenza come un modo di esprimersi, come una cosa normale, e ha molti effetti sui giovani nel modo in cui assorbono l’istruzione e in ciò che sperano di ottenere dalla vita. (Salma Hayek).

Giornata contro la violenza sulle donne: frasi

In tema violenza sulle donne, ci sono frasi celebri che arrivano come un pugno allo stomaco. Alcune fanno riferimento alla provenienza culturale, altre ai lividi che certe aggressioni lasciano. Attenzione, non parliamo soltanto di ferite visibili agli occhi, ma anche di quelle che non si vedono, che colpiscono l’anima e impiegano un’eternità a guarire.

Frasi giornata contro violenza sulle donne