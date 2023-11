L’amore, oltre ogni cosa. Wanda Nara emoziona a Ballando con le Stelle parlando della sua malattia e di come ha reagito Mauro Icardi.

Tra i principali concorrenti protagonisti dell’edizione in corso di ‘Ballando con le Stelle’ c’è sicuramente Wanda Nara. L’argentina è tra le favorite per la vittoria finale e passo dopo passo sta conquistando sempre più il pubblico italiano. Nelle varie puntate, la showgirl sta provando a fare chiarezza anche sulla leucemia che l’ha colpita. La donna ha svelato nel corso dell’ultima puntata dello show di Rai 1 come Mauro Icardi, calciatore ex Inter, e suo marito, abbia reagito nelle prime ore successive alla diagnosi sulla malattia.

Wanda Nara, la malattia e il gesto d’amore di Icardi

Wanda Nara

Nella clip mostrata durante ‘Ballando’, la bella argentina ha sottolineato la forza dell’amore tra lei e il suo Maurito ed in particolare un gesto molto dolce del calciatore avvenuto nei momenti più difficili, quelli in cui i medici hanno parlato per la prima volta di leucemia.

Al netto delle tante voci relative al loro rapporto che si sono susseguite nel tempo, pare che Wanda e Maurito siano assolutamente innamorati. La conferma anche da come il calciatore ex Inter abbia reagito alla notizia della malattia di sua mogliel.

“Poco prima di festeggiare 10 anni insieme, quando mi hanno diagnosticato la malattia, mi ricordo che ero in ospedale”, ha raccontato la Nara. “Mi sveglio e mi alzo. Saranno state le 4 di mattina. Trovo Mauro con il telefono che stava cercando le cure da fare in tutto il mondo. Cercava dove portarmi. Era impazzito, non riusciva a dormire. Lì capisci quando ti dicono ‘nel bene e nel male, nella salute (e nella malattia ndr)’. La vita ti porta in situazioni in cui vedi il vero amore”.

Di seguito anche il post su X del programma con le parole dell’argentina: