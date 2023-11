Miss Italia 2023 ha visto Francesca Bergesio trionfare. La 19enne viene dal Piemonte ed è figlia di un senatore della Lega.

Ha trionfato Francesca Bergesio nella finale di Miss Italia 2023. La ragazza, 19enne piemontese, si è aggiudicata il titolo di più bella tra le italiane ed è stata premiata dalla giuria presieduta da Vittorio Sgarbi, assieme al conduttore de ‘La Zanzara’ Giuseppe Cruciani e alla giornalista di Libero Hoara Borselli, oltre all’influencer Giulia Salemi. A condurre l’evento Jo Squillo. Il successo della giovane, però, è stato seguito anche da qualche polemica essendo lei figlia di un noto senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio.

Francesca Bergesio è la nuova Miss Italia 2023

La più bella d’Italia per il 2023, come detto, è Francesca Bergesio. Questo è stato deciso durante l’ultimo atto del noto concorso di bellezza.

La 19enne del Piemonte ha trionfato dopo essere arrivata all’evento con la fascia di Miss Piemonte e aver conquistato anche quella di Miss Guida Sicura.

A generare qualche discussione dopo la sua nomina a “più bella d’Italia“, è stata però la parentela col senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio. Sui social, molti utenti hanno ipotizzato qualche “favore” verso la giovane e hanno ironizzato sul fatto che chi si trova ora al Governo ci abbia messo lo zampino: “Pure Miss Italia si sono presi”.

Al netto di qualche smorfia sulla sua elezione a Miss Italia, ecco arrivare anche il commento felice del padre: “Per lei è un momento di crescita importante non ero preoccupato, anzi vorrei citare Giolitti: “Sono poco se mi valuto e molto se mi confronto'”, le parole al Corriere della Sera.

La bella Francesca, nata a Bra ma residente a Cervere, in provincia di Cuneo, è alta 1,80 ed è diplomata al Liceo Classico Europeo. Ora è iscritta in Medicina e sogna di diventare un medico e di specializzarsi in cardiochirurgia.

