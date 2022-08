Bicicletta elettrica: cos’è, come funziona, benefici e consigli su come trovare il modello più adatto a noi.

La bicicletta elettrica, nei suoi vari modelli, sta diventando sempre più popolare, e per buoni motivi! Si tratta di un ottimo modo per spostarsi in città, ed è anche molto divertente da guidare. Se stai pensando di acquistare una bici di questo tipo, ci sono alcune cose che devi sapere. Scopriamole insieme.

Cos’è una bici elettrica

Le biciclette elettriche sono bici alimentate da una batteria e un motore elettrico. Ecco alcune delle ragioni per cui le biciclette elettriche stanno diventando così popolari: sono ecologiche; sono facili da usare; sono abbordabili. In altre parole, sono la soluzione migliore per muoversi all’interno della propria città, soprattutto per spostamenti brevi e di media lunghezza.

Biciclette elettriche

Come scegliere una bici elettrica

In primo luogo, devi sapere che di bici elettriche ne esistono davvero molte. Ci sono le mountain bike, le bici da strada e quelle da città, solo per nominarne alcune. Quindi, dovrai decidere qual è il tipo di bicicletta giusto per te.

In secondo luogo, dovrai decidere quanta potenza dovrebbe avere il tuo modello. Alcune bici hanno una piccola batteria che ti darà un po’ di aiuto, mentre altre hanno una grande batteria che ti darà una grande mano. Sta a te scegliere di cosa hai bisogno. Infine, dovrai decidere quanto sei disposto a spendere. I prezzi possono ovviamente variare da qualche centinaio di euro a qualche migliaio. Quindi, dovrai decidere cosa è giusto per te.

Se sei ancora indecisa, assicurati di controllare alcune recensioni online. Ci sono un sacco di video e recensioni là fuori, e possono aiutarti a decidere se questo è il tipo di bici più adatto alle tue esigenze.

I benefici di possedere una bicicletta elettrica

Esistono molti vantaggi nel possedere una bicicletta elettrica. Forse il più ovvio è che si può spostare più facilmente e velocemente. Le bici elettriche sono perfette per coloro che devono recarsi al lavoro, poiché possono aiutarti a evitare ingorghi stradali e arrivare più velocemente a destinazione.

Le biciclette elettriche sono anche ottime per gli amanti del fitness. Ti permettono di bruciare più calorie e lavorare i tuoi muscoli anche più duramente di quelle normali, rendendole una grande scelta per stare in forma.

Inoltre, sono perfette per chi vive in zone collinari, dal momento che ti aiutano a salire le colline senza affanno. Un altro grande vantaggio delle biciclette elettriche è che sono eco-friendly. Non producono emissioni di alcun tipo, cosa ottima per l’ambiente. Inoltre, le biciclette elettriche ti aiutano a risparmiare soldi sulle spese di trasporto.

Consigli per principianti

– Conosci i tuoi bisogni. Vuoi usare la tua bicicletta elettrica per spostarti al lavoro, per divertirti durante il fine settimana, o per entrambe le cose? Quanto lontano vuoi poter andare con una sola carica? Questi sono fattori importanti da considerare quando compri una bicicletta elettrica.

– Scegli la giusta bicicletta. Come abbiamo visto, ci sono una varietà di biciclette elettriche sul mercato, quindi assicurati di scegliere quella più adatta ai tuoi bisogni. Se usi la bici elettrica per spostarti al lavoro, cerca un modello con un’autonomia maggiore che si può facilmente ripiegare per il trasporto. Se la usi per divertirti durante il weekend, considera un modello che ha più velocità e una sella comoda.

– Impara a usarla. Prima di andare in giro sulla tua bici elettrica, leggi il manuale d’uso e capisci come funzionano le diverse opzioni. La maggior parte delle biciclette elettriche ha un acceleratore e una modalità assistita a pedali. L’acceleratore serve per controllare la velocità, mentre la modalità assistita fornisce potenza alla bici in base a quanto forte stai pedalando.

– Prendi un casco. Indossa sempre una protezione quando pedali, sia che usi una bici elettrica o normale. E trova un buon percorso per andare in bici. Quando pedali, è importante trovare un percorso adatto al tuo livello di esperienza. Se sei un principiante, inizia con dei percorsi pianeggianti in asfalto e poi cerca di affrontare dei terreni più impegnativi. Ma tieni sempre presente la legge. Nella maggior parte degli Stati, le biciclette elettriche sono considerate ciclomotori e devono sottostare a certe norme della strada.

Riproduzione riservata © 2022 - DG