Durante una diretta su Instagram, Fedez ha fatto una rivelazione che in molti attendevano, ossia quando la famiglia Ferragnez si trasferirà nella sua nuova casa.

Fedez dopo essere tornato in piena forma e salute ha avuto settimane molto impegnative dal punto di vista lavorativo. Il marito di Chiara Ferragni è rientrato a X Factor per la partenza dei Live del talent show e, poi, il cantante ha nuovamente lanciato il suo programma podcast Muschio Selvaggio, che è già in vetta al successo. Oltre a questo, il rapper continua ad occuparsi di temi sociali. Proprio in questi giorni, Fedez ha lanciato una nuova petizione in difesa del bonus psicologo, ottenendo in pochissime ore un grandissimo riscontro. Non solo: durante la diretta che Federico Lucia ha tenuto questa mattina su Instagram, il cantante ha parlato di molte cose. Nel corso del lungo live, Fedez ha anche annunciato quando lui e famiglia finalmente entreranno nella nuova casa.

Ma quando andranno i Ferragnez nella nuova casa?

Come da tempo è risaputo, i Ferragnez lasceranno l’attico in zona Repubblica a Milano, dove han vissuto per 5 anni, per trasferirsi in un appartamento più grande e d’epoca che dopo alcune proroghe finalmente oggi è pronto. I Ferragnez, dunque, si trasferiranno nella nuova casa massimo tra due settimane. Chiara Ferragni e Fedez, insieme ai due bimbi, faranno ufficialmente ingresso nella tanto agognata casa dei loro sogni.

Fedez

I fan sono ansiosi di vedere com’è effettivamente questa nuova dimora e sicuramente Chiara Ferragni non mancherà di far fare un tour virtuale a tutti i suoi followers.

Il riferimento al programma Belve

Sempre durante la diretta Instagram, Federico è nuovamente tornato sul discorso della

mancata ospitata a Belve, e ha detto: “Non ero bene accetto. Diciamo che non mi

volevano e il comunicato che hanno fatto è stato spiacevole secondo me. Anche perché io ero in ospedale, quasi moribondo, e non potevo replicare. E’ stato qualcosa di poco attento da un punto di vista umano. In ogni caso, resto disponibile a partecipare al programma a titolo del tutto gratuito” ha concluso Fedez.