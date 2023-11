Secondo indiscrezioni potrebbe non esser detta l’ultima parola in merito alla separazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno.

Nella sua rubrica per Oggi, Alberto Dandolo ha lanciato alcuni nuovi scoop in merito alla separazione tra Andrea Giambruno e Giorgia Meloni, e ha lasciato intendere che forse tra i due non sarebbe detta l’ultima parola.

“Siamo davvero sicuri che tra Giorgia Meloni, 46, e Andrea Giambruno, 42, sia davvero finita?”, si legge sul settimanale, e ancora: “I due continuerebbero ad avere una comunicazione cordiale e tenera, non soltanto per amore della figlia Ginevra”, e inoltre (in merito all’annuncio d’addio): “Che sia stata solo una questione di opportunità politica?”.

Giorgia Meloni e Giambruno: le indiscrezioni

Stando a quanto svelato dal settimanale Oggi, quello tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno potrebbe non essere un addio definitivo e addirittura, secondo il settimanale, la premier avrebbe cercato di rassicurare e confortare il suo ex (dopo lo scoppio dello scandalo che lo ha visto protagonista).

Al momento sulla questione non è dato sapere di più ma, nei suoi ultimi avvistamenti, Giambruno era sempre in compagnia della figlia Ginevra, e la stessa premier ha affermato di voler mettere al primo posto la serenità della bambina (suo malgrado travolta dal clamore relativo a quanto accaduto tra i suoi genitori). Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi? Dopo il suo annuncio di separazione (condiviso via social) la presidente del Consiglio ha preferito mantenere il massimo riserbo sul suo addio al giornalista.