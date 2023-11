Ida Platano è rientrata come tronista di Uomini e Donne ma continua a lavorare sui social con le pubblicità: è l’unica a cui la redazione lo concede e il pubblico si rivolta.

Con un colpo di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato, Ida Platano è tornata a Uomini e Donne. La cosa ha sollevato non poche polemiche, in primis perché Maria De Filippi ha concesso, senza battere ciglio, l’ingresso come tronista a un ex volto del trono over che ha 42 anni e che da poche settimane si è lasciata col fidanzato Alessandro Vicinanza. Oltre a tutto questo, a scioccare ancor di più il pubblico è la redazione, che a quanto pare permetterebbe alla Platano di continuare a lavorare sui social. Una cosa mai vista prima. Quindi, i fan del programma montano una rivolta.

Ida Platano continua a lavorare con le sponsorizzazioni web e il pubblico si lamenta

Ida Platano e Alessandro Vicinanza erano usciti felicemente innamorati dal trono over di Uomini e Donne e nel corso dei mesi, più volte, si erano raccontati e mostrati felicemente uniti, sia ai fan del programma che rilasciando interviste alla rivista dello show di Maria De Filippi. Poi qualcosa si è inceppato tra loro e ancor prima di un annuncio ufficiale sulla fine della loro love story da parte della redazione del programma Uomini e Donne, è arrivata la notizia che Ida Platano sarebbe entrata come tronista.

Tra le tante polemiche sorte, oltre all’età di Ida che toglie il posto a ragazzi e ragazze più giovani e quindi più adatti di lei al trono classico, anche il fatto che la parrucchiera bresciana è l’unica tronista della storia del dating show di Canale 5 a cui la redazione concede di continuare a lavorare sui social con sponsorizzazioni prodotti. I fan sanno molto bene che non è concesso nemmeno l’uso dei social mentre si è nel programma, quindi si chiedono come mai a lei sia concesso.

Maria De Filippi a questo punto dovrà dare qualche spiegazione in merito a queste concessioni, anche in virtù del fatto che salendo sul trono la Platano godrà di maggiore visibilità e quindi ricaverà anche maggiori introiti, cosa invece che ai più giovani non viene concessa.

A pochi giorni dalla notizia, il trono di Ida Platano inizia già a imbarcare polemiche.

Alessandro Vicinanza: “L’ho lasciata io, non tornerò mai a Uomini e Donne”

L’ex Cavaliere nonché ex fidanzato di Ida Platano, deluso e amareggiato ha rivelato che è lui a lasciare la parrucchiera di Brescia, perché i suoi sentimenti non erano più corrisposti come prima. Alessandro Vicinanza ha dichiarato: “La decisione di mettere la parola fine al nostro rapporto l’ho presa io ma lei mi ci ha portato. I miei sentimenti nell’ultimo periodo non erano più corrisposti, ed è per questo che ho messo la parola fine“.

Adesso Vicinanza cerca una donna che sia sincera e trasparente. Alessandro è anche convinto che Ida non fosse realmente innamorata di lui, infatti dopo appena 15 giorni dal loro addio era già pronta a rientrare come tronista. Ma anche lui tornerà a Uomini e Donne? Ecco cosa risponde in merito l’ex della Platano: ” Non tornerò mai più a Uomini e Donne. Adesso sto tentando di recuperare i rapporti che avevo abbandonato per dare tutto me stesso alla relazione con lei. E poi, dovrei far la corte alla mia ex insieme ad altri uomini?” ha concluso Vicinanza.