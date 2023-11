Attraverso i social Michelle Hunziker ha fatto quella che sembra essere una dichiarazione d’amore per Alessandro Carollo.

Di recente Michelle Hunziker è uscita allo scoperto con l’osteopata Alessandro Carollo e, secondo Chi, i due farebbero coppia fissa già da diversi mesi. Nelle ultime ore la conduttrice – da sempre estremamente riservata sulla sua vita privata – ha condiviso sui social un messaggio che ha tutta l’aria di essere una dichiarazione d’amore per la sua nuova fiamma.

“L’amore muove tutto, l’amore può tutto, l’amore guarisce. L’amore arriva quando meno te lo aspetti e quando smetti di ‘frignare'”, ha scritto nelle sue stories.

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker innamorata: la dichiarazione

Secondo il settimanale Chi, Michelle Hunziker e Alessandro Carollo farebbero sul serio: l’intesa tra i due sarebbe perfetta e, dopo alcuni mesi vissuti lontani da occhi indiscreti, avrebbero deciso di non nascondersi più. Nelle ultime ore la showgirl ha postato una story in cui si vedono un leone e una leonessa, e ha scritto quella che sembra essere una dichiarazione d’amore per l’osteopata. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più e si chiedono se Michelle Hunziker abbia del tutto archiviato il dolore dovuto alla sua separazione da Tomaso Trussardi (padre delle due figlie Sole e Celeste).

“Ogni volta che vado a mangiare con Tomaso o Eros i giornali scrivono ‘ritorno di fiamma’. Invece è semplicemente la volontà di far vivere ai figli ciò che gli spetta, due genitori che vanno d’accordo e fanno progetti da famiglia. Se hai scelto una persona come padre dei tuoi figli, farà parte della tua vita”, ha dichiarato a F.