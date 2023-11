Il mercato dell’influencer marketing è uno dei più redditizi attualmente in voga. Scopriamo quali sono i guadagni dei più famosi influencer.

Nei giorni scorsi Rosa Perrotta ha confermato a Generazione Z di guadagnare oltre 4000 euro a post. La Stampa ha quindi fatto un’indagine su quelli che sarebbero i guadagni da capogiro di alcuni dei più famosi influencer d’Italia: da Chiara Ferragni a Mariano Di Vaio, scopriamo di quali si tratta.

Chiara Ferragni

Influencer: i guadagni da capogiro

Stando a quanto ha rivelato la Stampa, Chiara Ferragni sarebbe senza dubbio sul podio degli influencer con i guadagni più elevati e addirittura sembra per un singolo post possa arrivare ad incassare oltre 72mila euro. Sarà vero?

Al secondo posto sarebbe presente il Tiktoker Khaby Lame, che secondo la Stampa guadagnerebbe la bellezza di circa 70.000 a post. In terza posizione sarebbe invece presente Mr Enjoy, alias Gianluca Vacchi, che riceverebbe circa 69.500 euro per ogni contenuto pubblicato sui social.

Altri volti social che guadagnerebbero cifre da capogiro grazie ai loro post su Instagram sono Fedez (che si attesterebbe intorno ai 43.600 euro a post), Mariano Di Vaio (20mila) e per finire Giulia De Lellis (che guadagnerebbe circa 16mila euro a post). Stando a quanto riporta la Stampa queste cifre ovviamente non sarebbero statiche, e molto dipenderebbe anche dal tempismo nella condivisione e dal tipo di contenuto. Per questo motivo dietro ad ogni post o story pubblicata dai più famosi influencer sarebbe presente un vero e proprio staff, che ovviamente saprebbe quando e cosa mandare online.