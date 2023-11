Beatrice Luzzi e Garibaldi si sarebbero riappacificati al GF e, durante la notte, si sarebbero scambiati un bacio appassionato.

A quanto pare tutto sarebbe risolto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi che nella notte, al GF, si sarebbero scambiati un focoso bacio sotto le coperte. L’atmosfera romantica si sarebbe presto spezzata a causa dell’improvviso sanguinamento del naso da parte di Giuseppe ma, a seguire, Letizia Petris avrebbe confessato ai suoi compagni d’avventura di aver beccato lui e Beatrice senza vestiti.

Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi e Garibaldi: notte di fuoco al GF

Dopo alcune incomprensioni che li avevano spinti a dirsi addio, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno stupito tutti tornando insieme. Nella notte i due si sono chiariti ulteriormente e si sono scambiati un bacio appassionato, e a seguire Letizia Petris ha confessato agli altri inquilini della casa di averli sorpresi senza vestiti. “Erano sotto la coperta in piscina? Nel mio posto segreto?”, ha chiesto Massimiliano Varrese, mentre Letizia ha subito cambiato argomento (forse per paura che la cosa esca in puntata).

Quanto al sanguinamento dal naso di Giuseppe, Beatrice ha detto ai suoi compagni d’avventura: “Adesso sta in confessionale tutto macchiato, diranno le peggio cose, che l’ho picchiato (…) Sanguina da due mesi ormai. Quando si surriscalda il corpo, succede. Era un po’ surriscaldato”. Paolo Masella le ha risposto ironico: “Gli hai fatto venire i bollori”.